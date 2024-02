Madagascar: Reko Band / Cinquième anniversaire - Plusieurs concerts dans tout le pays et en Europe, cette année

Pour bien marquer les cinq ans d'existence de Reko Band, Fy Rasolofoniaina et tous les membres du groupe se sont promis d'approcher tous leurs fans disséminés dans toute la Grande Île, sans oublier leurs inconditionnels en Europe, durant toute cette année.

En rappel, la célébration a été ouverte en grande pompe par un concert inédit au CC ESCA, le 17 décembre dernier. Elle sera clôturée d'une façon tout aussi grandiose au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina en décembre.

Mais entre-temps, une grande tournée sera bientôt entamée, la Reko Tour 2024, durant laquelle sera également promu leur nouvel album « Misia », sorti en juillet 2023. On sait déjà qu'ils seront à Antsirabe et Tamatave en mars, à Foulpointe et à Sainte-Marie en avril, suivi d'un passage en Europe en mai et juin. Les chefs-lieux de région feront dans tous les cas partie de cette aventure ; par ailleurs, Moramanga, Imeritsiatosika, Manakara, Vangaindrano, pour ne citer que ceux-là, ne seront pas non plus en reste.

La tournée aura également une dimension humaine, allant bien au-delà de son aspect culturel. En effet, pour Fy, Diary, Zazah, Princia et Mendrika, le manager du groupe, il ne s'agit pas uniquement de chanter mais bien d'apporter sa contribution au développement du pays qui, pour eux, passe obligatoirement par l'éducation. En marge de cette tournée, le groupe déploiera aussi son projet Reko Boky, qui consiste à récolter des livres d'éducation pour les enfants durant les concerts qu'ils donneront dans les grandes villes et les redistribuer dans les écoles, collèges publics ou orphelinats des localités beaucoup plus petites qui figurent dans la liste de la tournée.

Ils ont d'ailleurs profité d'une entrevue avec la presse hier pour lancer d'ores et déjà cet appel de coeur à tous les généreux donateurs pour leur offrir ces précieux livres. Le groupe reste ouvert à toutes propositions de soutien dans la réalisation de cette tournée qui est quand même de grande envergure.

Les âmes charitables peuvent se manifester en contactant les réseaux sociaux du groupe ou encore lors du concert de lancement de la tournée que Reko Band donnera à la salle de l'Horloge de la Gare Soarano dans la soirée du vendredi 23 février prochain.