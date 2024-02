Afrique: CAN 2023 - Le projet rendez vous en côte d'ivoire expliqué

Dosso Nabintou a expliqué le projet Rendez-vous en Côte d'Ivoire. Dosso Nabintou, initiatrice du projet "Rendez-vous en Côte d'Ivoire" a présenté les ledit projet, vendredi 9 février 2024, à Abidjan-Cocody lors d'une conférence de presse.

« Rendez-vous en Côte d'Ivoire est un réseau dynamique de jeunes entrepreneurs africains résidant en France. Nous agissons sur la valorisation des talents des communautés africaines et la création des liens de la paix, la solidarité et l'amour. En somme, il s'agit pour ce projet de montrer ce que le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, appelle La sublime Côte d'Ivoire », a indiqué Dosso Nabintou. Poursuivant, elle a souligné que le projet "Rendez-vous en Côte d'Ivoire" en plus de fédérer et d'attirer toutes les énergies vers la Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de la valorisation du riche patrimoine culturel, touristique et économique du pays.

« À l'occasion de la CAN 2023 et de l'ambition affichée de la Côte d'lvoire, d'en faire un évènement exceptionnel, nous prenons notre part d'engagement. Dans cette aventure, nous allions : Savoir-faire, Influence World Wild Web et notre force de mobilisation à l'international à promouvoir notre SUBLIME Côte d'lvoire », a-t-elle ajouté. Ledit projet a pour thème central "Stop à l'immigration irrégulière ,valorisation des richesses de nos territoires".

En ce qui concerne le déroulement de la Can, Mme Dosso a exprimé toute sa satisfaction. « Nous sommes fiers de cette merveilleuse Can. C'est du jamais vu. C'est sublime !», a-t-elle dit.

Abondant dans le même sens, l'artiste camerounais, Prince Kestamg, figure artistique du projet, qui chante la paix et la cohésion des enfants d'Afrique, s'est dit émerveillé par le bon déroulement de la Can, la qualité des infrastructures sportives, routières, hôtelières, l'hospitalité des Ivoiriens et le bon déroulement de la coupe d'Afrique des nations. « Nous allons faire de la compétition sportive un instant fédérateur, inclusif, festif avec des ingrédients nombreux pour créer un moment de partage exceptionnel ». a fait savoir Prince Kestamg. Le projet « Rendez-vous en Côte d'Ivoire » s'est engagé à faire découvrir la beauté de ce pays d'Afrique de l'Ouest.