Madagascar: L'émergence d'une nouvelle plateforme de l'opposition

La création du « Kolektifa an'ny Malagasy » était logique car elle a dévoilé au grand jour le malaise régnant au sein de l'opposition. Elle redessine le schéma d'un échiquier politique qui n'est plus constitué de deux blocs, mais de trois à présent. Il y a ceux qui sont dans le camp majoritaire, le parti Tiako i Madagasikara, et cette plateforme réunissant certains des membres de l'ancien collectif des candidats. Ces derniers, en se libérant de la tutelle pesante du parti de Marc Ravalomanana, veulent montrer qu'ils sont une force d'opposition crédible. Ils vont, dorénavant, alimenter le débat politique et continuer à défendre les thèmes qu'ils ont avancés durant la campagne présidentielle.

L'émergence d'une nouvelle plateforme de l'opposition

On aurait pu penser que la victoire d'Andry Rajoelina avait sonné le glas du collectif des candidats. Seul le parti Tiako i Madagasikara semblait avoir survécu après le naufrage de l'opposition. Les interventions de son leader ont montré qu'il restait une force politique importante. L'impression qui se dégageait était qu'il reprenait son leadership dans le camp de l'opposition. Les autres membres du collectif n'ont pas retrouvé cette unité d'action qui a existé durant la campagne présidentielle. Ils ont eu l'impression d'être mis à l'écart et ont décidé d'aller de l'avant.

C'est la raison pour laquelle Roland Ratsiraka, Hajo Andrianainarivelo, Tahiana Razafinjoelina, Andry Raobelina et Jean Jacques Ratsietison ont décidé de créer ce collectif des Malgaches. Ils ont repris les idées forces de leur campagne présidentielle, à savoir le respect de l'Etat de droit et l'organisation d'élections propres, inclusives et acceptées par tous. Néanmoins, ils laissent la porte ouverte à tous ceux qui veulent les rejoindre. Ils n'ont pas l'intention de critiquer les membres de l'opposition qui ont adopté une stratégie différente de la leur. Ils ont pris leur responsabilité et vont défendre leur position de manière très ferme.