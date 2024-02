Madagascar: Participation aux élections - Le Collectif des candidats, divisé

Alors que la CENI vient d'annoncer ce lundi la proposition de calendrier pour les législatives et les communales, un coup de tonnerre dans le camp de l'opposition. Le Collectif des candidats est scindé en deux.

Kôlektifa an'ny Malagasy ou bien Collectif des Malgaches. C'est le nom de la nouvelle coalition née de la scission du Collectif des candidats. Dirigée collégialement par Andry Raobelina, Hajo Andrianainarivelo, Jean Jacques Rabenirina, Roland Ratsiraka et Tahina Razafinjoelina, elle veut poursuivre la lutte entamée par le Collectif des candidats visant à rétablir l'Etat de droit et à organiser des élections propres, inclusives et acceptées par tous. « Parce que nous ne sommes plus des candidats, notre combat appartient désormais à tous les Malgaches et nous ne fermons pas la porte à tous ceux qui veulent rejoindre la coalition », a indiqué Hajo Andrianainarivelo lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier, au Louvre Antaninarenina, tout en éludant les questions sur l'absence des autres membres du Collectif des 11 candidats à cet événement. En effet, ils réclament l'assainissement de la liste électorale et la refonte de la loi relative aux élections.

Points de discorde. La participation aux prochaines élections aurait ainsi constitué l'un des points de discorde qui expliquent, en partie, l'absence de Marc Ravalomanana, d'Auguste Paraina, de Hery Rajaonarimampianina, de Jean Brunelle Razafitsiandraofa, et de Siteny Randrianasoloniaiko ou de leurs représentants au Louvre. « Ceux qui n'ont pas assisté à cette conférence de presse sont encore en réunion pour préparer notre participation aux élections législatives et communales », a d'ailleurs confié le député d'Ambatondrazaka, Fidèle Razara Pierre, surpris par la tournure de l'événement. En effet, si le Kôlektifa an'ny Malagasy réclame encore l'assainissement du processus électoral, les 5 autres veulent jouer leur propre partition et se trouvent déjà dans les starting-blocks pour les prochaines législatives et communales. Pas plus tard que ce lundi, l'ancien locataire d'Iavoloha, Marc Ravalomanana, s'est déplacé au fokontany de Faravohitra pour vérifier son nom sur la liste électorale et récupérer sa carte d'électeur.

Stratégie. « Nous sommes en train de trouver un nom pour la plateforme qui représentera le Collectif des candidats aux prochaines élections. Notre objectif reste la recherche de la majorité à l'Assemblée nationale », a continué l'élu d'Ambatondrazaka. Pour le Collectif des Malgaches, la refonte de la CENI, de la HCC et du code électoral sont ses priorités. « Nous avons déjà déposé au niveau de l'Assemblée nationale un projet de réforme du code électoral mais on l'a tout simplement ignoré lors de la dernière session. Ce qui montre encore que l'Etat n'a pas la volonté d'apporter le changement », a fait entendre le député de Toamasina 1, Roland Ratsiraka. En tout cas, bien que les deux camps n'aient pas adopté la même stratégie, ils restent investis sur la poursuite du « tolona », la lutte.

Consigne de vote. « Les deux restent conciliables à moins que cette nouvelle aile donne un consigne de vote en défaveur de ceux qui choisiront de prendre part aux élections », a ajouté Fidèle Razara Pierre. « Tant que les 5 leaders qui ont mis en place le Collectif des Malgaches s'opposent à l'actuel régime, on peut dire qu'il n'y a pas de division au sein de l'opposition », a, quant à elle, soutenu Hanitra Razafimanantsoa tout en indiquant que « la participation aux prochaines élections est une autre forme de la lutte ». Outre les ramdams électoraux, frustrations, ambitions personnelles et partisanes ont également motivé cette décision des quelques leaders du Kôlektifa an'ny Malagasy de s'affranchir du Collectif des candidats, nous a-t-on indiqué.

Quoi qu'il en soit, face au déclin du niveau de vie des Malgaches, le Kôlektifa an'ny Malagasy dénonce l'instabilité du pouvoir et le niveau élevé de corruption. Il indique que l'inflation n'est pas maîtrisée en raison de l'absence d'une réelle politique axée sur le développement et la production. Dans sa déclaration faite, le Collectif des Malgaches a condamné les actions menant à la destruction des entreprises publiques comme Air Madagascar et la Jirama, et des entrepreneurs malgaches qui sont les principaux acteurs du développement du pays.