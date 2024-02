Madagascar: Région Atsimo Andrefana - Distribution de kits pour les petits pêcheurs à Fiherenamasay

La distribution de kits pour les petits pêcheurs se poursuit le long des côtes malgaches, dans le cadre des efforts du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB) pour renforcer les capacités des acteurs locaux. Le 11 février dernier, l'attention s'est tournée vers le fokontany Fiherenamasay, dans la région d'Atsimo Andrefana, après une intervention similaire à Tsifota. L'initiative ne se limite pas à la fourniture de matériel, elle englobe également une sensibilisation essentielle.

Les représentants de la direction régionale de la Pêche et de l'Économie bleue (DRPEB) ont saisi l'occasion pour sensibiliser les pêcheurs locaux sur les périodes dangereuses en mer et les risques associés à l'ICAM, l'Intoxication par la consommation d'animaux marins. Lors de cette séance de remise de matériel, la DRPEB Atsimo Andrefana a alloué 30 kits complets, comprenant des équipements de pêche et du matériel de sauvetage, destinés aux petits pêcheurs de la région.

Nécessaires. Cette action vise à renforcer la sécurité des pêcheurs tout en promouvant une pêche durable et responsable. Les autorités locales se sont exprimées sur l'importance de ces initiatives qui contribuent à améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux, souvent confrontés à des dangers inhérents à leur métier. La sensibilisation sur les risques en mer et les bonnes pratiques de pêche revêt une importance capitale pour préserver la vie des pêcheurs et assurer la durabilité des ressources marines.

Ces distributions de kits et les séances de sensibilisation ne sont que des composantes d'un effort plus vaste visant à promouvoir la sécurité en mer et à soutenir les communautés côtières dépendantes de la pêche. Le MPEB et ses partenaires entendent ainsi renforcer les capacités des acteurs locaux et promouvoir une exploitation responsable des ressources marines, essentielle pour la sécurité alimentaire et la durabilité des écosystèmes marins à Madagascar.