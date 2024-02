Afrique: Réception des Éléphants par l'État/Robert Beugré Mambé - « L'Ivoirien est devenu patriote »

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a salué le mardi 13 février 2024, le courage des Ivoiriens lors de la Coupe d'Afrique des nations (Can 2023) qui s'est déroulée sur le sol ivoirien.

« Bravo aux Eléphants footballeurs. J'ai pu observer avec beaucoup d'attention qu'un Ivoirien nouveau est né. Excellence Monsieur le Président de la République, l'Ivoirien est devenu patriote. L'Ivoirien est devenu courageux », a déclaré le chef du gouvernement à l'occasion de la cérémonie de réception des Eléphants par l'Etat à la présidence de la République, à Abidjan-Plateau.

Lors de cette rencontre solennelle, le Premier ministre s'est dit « confiant dans l'avenir lumineux du pays, dans une solidarité émouvante en cas de difficulté ».

S'adressant au Chef de l'État, Robert Beugré Mambé a déclaré que le Président Alassane Ouattara a offert à l'Afrique et au monde des moments de communion fraternelle intense pour décrire l'aube d'une humanité nouvelle. « Merci Monsieur le Président de la République d'avoir offert à notre pays, à l'Afrique et au monde de tels moments d'émotions et de convivialité », a-t-il appuyé, faisant allusion à la Can qui s'est jouée du 13 janvier au 11 février 2024 dans six stades ivoiriens.

Il a profité de ce moment pour annoncer la gestion des infrastructures sportives construites pour abriter la Can. « Aujourd'hui, c'est déjà hier. Aujourd'hui, c'est aussi déjà demain ». Pour lui, à présent, les regards sont tournés vers la gestion rigoureuse de tous.

%

À l'en croire, les regards sont aussi tournés vers les Jeux olympiques de Paris, vers la Coupe du monde de football et vers les championnats d'Afrique 2025 au Maroc. « Les enjeux sont de taille. C'est pourquoi dès à présent, nous devons enfourcher les arcs de l'éveil. Cela va exiger de chacun de nous humilité et concentration maximale. Car, aujourd'hui c'est déjà demain », a-t-il conclu.

Il faut rappeler que c'est en octobre 2023 que le Président de la République, Alassane Ouattara, a confié à Robert Beugré Mambé l'organisation de la Can dite de l'hospitalité.