Madagascar: 49e RNS 2024 - Fin de la préinscription pour les sports collectifs

Dans un mois et demi se tiendra à Vichy les 30, 31 mars et 1er avril 2024, la 49e édition de la Rencontre Nationale Sportive (RNS).Le comité d'organisation a bouclé les pré-inscriptions le 10 février pour les disciplines collectives à savoir le football, le basket et le volley-ball. Et pour cette 49e édition, les jeunes seront à l'honneur avec le regroupement des jeunes footeux de 7 à 11 ans encadrés par les anciens joueurs des Barea, entre autres Faneva Ima, Dimitri Caloin et Voavy Paulin, ainsi que l'ancien capitaine des Barea, Faneva Ima.

Les inscriptions prendront fin le 29 février. Pour la pétanque, il y a plusieurs concours à savoir la doublette, la triplette, le tir de précision pour les catégories « Jeunes »,« Dames » et « Hommes ». L'inscription se fait uniquement en finale et reste ouverte jusqu'au 21 mars. Les inscriptions des autres sports à savoir le tennis de table prendront fin le 15 mars, le 21 mars pour les arts martiaux, le 25 mars pour le tennis, le 1er mars pour le judo, le golf et le basket 3x3. Plus de 10 000 personnes sont attendues pendant trois jours à Vichy pour cette grande rencontre et ces retrouvailles de la diaspora malgache d'Europe.