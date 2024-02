Madagascar: Insertion professionnelle des jeunes - L'association Titanium, actrice du changement durable

Samedi dernier, l'association Titanium Madagascar a organisé une réunion regroupant les étudiants allant du cycle L3 à M2, ainsi que ceux qui sont fraîchement diplômés dans le but de les mener vers une carrière épanouissante et durable sur le territoire. La vision de l'association serait d'accompagner les étudiants afin d'en faire une génération engagée qui contribue au développement du pays ; d'où la mise en place d'activités qui aident à promouvoir l'engagement envers la société. Ainsi, les étudiants peuvent plus tard se lancer dans des activités bénéfiques pour leur entourage ou à intégrer l'inclusion dans le secteur professionnel. Sur le plan professionnel, l'association Titanium Madagascar pousse les jeunes à devenir des professionnels épanouis en les aidant à dénicher leur premier emploi, dans un cadre et un environnement favorable.

Cultiver l'avenir par l'éducation et le développement durable. L'association Titanium Madagascar, en partenariat avec VISEO GROUP, acteur du développement durable, est mue par une passion et un objectif de changement positif. Engagée auprès de la jeunesse, l'association place cette dernière comme étant la pierre angulaire du développement durable. Pour garantir l'apprentissage continu et assurer une approche collaborative, l'humilité est une des valeurs mises en avant au sein de l'association. Guider les étudiants durant leur parcours académique jusqu'à leur insertion professionnelle est une des missions que l'association Titanium Madagascar s'est donnée. Au coeur de tout cela, Titanium Madagascar crée un écosystème vibrant où chaque opportunité, chaque compétence et chaque réseau prépare les étudiants à briller dans le monde réel et où les idées se rencontrent et s'entremêlent pour sculpter un avenir transformé.

%

Éducation, écologie et professionnalisation pour un avenir durable. Au cours de l'année 2024, l'association Titanium Madagascar se veut être très active avec au programme quelques activités. La journée du 17 février sera une journée écologique axée sur le reboisement avec BONDY, des animations et des jeux sur la protection de l'environnement et un acte tangible pour préserver l'environnement à Andramasina. Cette action sera suivie par une journée solidaire et citoyenne les 22 et 23 mars ; un moment qui sera dédié au développement des compétences de leadership au service du bien commun au lycée public et centre. Un Master Class est prévu pour le 15 juin pour traiter les sujets de l'IA et les compétences humaines, et une préparation au stage (élaboration des objectifs, des valeurs et vision). Du 7 au 10 août, un atelier et séminaire sur le développement professionnel, ainsi qu'un speed recruiting auront lieu. Ce sera une occasion pour offrir aux jeunes des accompagnements dans leur transition vers le monde du travail, tout en effectuant une préparation stratégique pour le marché du travail. L'événement Networking et la célébration du 30 novembre clôturent les activités de l'année, avec la conférence et le réseautage.