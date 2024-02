Madagascar: INSTAT - Formation de journalistes à Antsirabe

L'Institut national de la statistique (INSTAT) organise à Antsirabe un atelier de renforcement de la collaboration avec les journalistes en partenariat avec l'Ordre des journalistes de Madagascar (OJM). A travers cet atelier entrant dans le cadre du projet de statistiques régionales de la SADC, l'objectif de l'activité est de renforcer la communication externe de l'INSTAT, la diffusion des données statistiques produites par l'Institut, la diffusion des données statistiques et l'instauration de la culture statistique en travaillant en étroite collaboration avec l'OJM.

Durant cet atelier organisé à Antsirabe, l'INSTAT a fait connaître l'Institut aux journalistes, notamment son historique, sa mission, son statut ...étant donné que l'INSTANT n'est connu qu'à travers le RGPH-3 et la délivrance des cartes statistiques. Les différents produits et services de l'Institut ainsi que sa politique en matière de diffusion de données ont également été présentés à l'occasion. Cet atelier a aussi permis de présenter les différents moyens de diffusion de données et informations statistiques produites par l'INSTAT.

Missions. L'INSTAT est particulièrement chargé d'établir les indicateurs nationaux suivants. Il y a entre autres le PIB et le produit national, le taux de croissance économique, le taux d'inflation, le taux d'investissement dans le cadre des comptes des Nations. Il y a également les indices des prix à la production, de gros et de consommation. Les indices de développement humain, la situation démographique nationale et la gestion du répertoire national des établissements exerçant des activités économiques ou sociales à but lucratif ou non lucratif. L'incidence de la pauvreté, les indices de production industrielle ainsi que le tableau de bord de l'économie sont aussi inclus dans ses missions.

%

Tarzan Ndremitsara, le directeur général de l'INSTAT a fait savoir que la statistique est indispensable au développement économique. Elle sous-tend de nombreuses décisions des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités. Pour que les activités de développement donnent des résultats, il faut d'abord que les données statistiques sur la pauvreté, l'accès à l'enseignement et l'incidence des maladies soient réunies et analysées. Les statistiques fiables sont le reflet de la réalité au quotidien.