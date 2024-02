Madagascar: Motocyclisme - Les champions de la saison 2023 félicités lors de la soirée de gala

Le rideau est tombé sur la saison 2023 des motocyclistes. Et pour fêter ses lauréats, le championnat a innové avec une cérémonie de gala organisée ce samedi à l'Espace Soavina, près de Tanjombato.

Le prestigieux « Gala des Champions » de la Saison Sportive 2023, organisé par la Fédération Malagasy de Motocyclisme, promet une soirée mémorable ce 17 février à l'espace Soavina, un établissement 4 étoiles situé à Soavina, près de Tanjombato. Cet événement tant attendu réunira 78 pilotes et 3 mécaniciens, accompagnés de leurs proches et amis ainsi que des journalistes, pour une célébration bien méritée de leur talent et de leur dévouement tout au long du Championnat de Madagascar Moto de la saison sportive 2023, englobant les catégories Tout-Terrain, On Road et Scooter.

Le Gala des Champions sera l'occasion de rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont fait preuve d'engagement, de courage et de détermination sur les pistes, surmontant les défis et les obstacles pour atteindre l'excellence dans leur discipline. Les pilotes seront honorés lors d'un dîner convivial, où ils pourront partager leurs expériences et leurs succès de la saison écoulée. Pour beaucoup, cette soirée sera le fruit de nombreux efforts, de chutes, de courbatures, mais aussi de moments de doute et de persévérance pour améliorer leurs performances à chaque virage.

%

Les mécaniciens, véritables artisans de la performance, seront également mis à l'honneur pour leur contribution essentielle au succès des pilotes. Leur expertise et leur dévouement, souvent dans l'ombre, méritent une reconnaissance particulière. En plus des récompenses traditionnelles, le Gala des Champions proposera également des tombolas avec des prix attractifs, dont deux motos électriques SOCO Cu mini, ou des bons d'avance pour l'achat de motos électriques VMoto chez Design Auto à Ankorondrano, et deux pneus Dunlop GEOMAX. Un moment fort de la soirée sera la mise à l'honneur de Mathias Plantive, double champion MX et Enduro 2023, qui domine actuellement le classement provisoire avec une performance impressionnante lors des deux premières manches du championnat de Madagascar MX1. Le Gala des Champions promet ainsi d'être une soirée inoubliable, célébrant la passion, le talent et le dévouement des acteurs majeurs de la moto à Madagascar.