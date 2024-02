Madagascar: Cabaret - Arison Vonjy à la rencontre des mélomanes

Le chanteur qu'il est, n'est plus à présenter. Lui c'est Arison Vonjy, mélomane aux mille facettes avec un feeling hors du commun. Pour cette année, il entamera son tout premier rendez-vous avec les mélomanes au « Lapasoa » Ikianja Ambohimangakely samedi. Fort de deux albums, « V.O » et « GasyTsara » son répertoire versera dans du funk et du jazz. Sans changer une formule qui gagne, le crooner et ses musiciens aguerris apporteront une fois de plus ce groove à la fois funky et relevé de couleurs et de sonorités malgaches.

Artiste engagé, Arison Vonjy relate dans ses titres son attachement à la nature, à la fraternité musicale et au partage. Pour ses inconditionnels, cette générosité se ressent aux sons de ses chansons et est palpable lors de chaque rencontre avec l'artiste. En concert, en spectacle ou dans des soirées plus intimistes, il arbore toujours cette vivacité contagieuse. Une sensation qui se fait ressentir à travers ses textes engagés et les pulsations « gasy ».

Arison Vonjy, auteur-compositeur-interprète fait du funk son genre de prédilection. Sans pour autant se cantonner dans un seul registre, il séduit plus de monde car selon l'artiste, la musique n'est pas que technique, c'est aussi de l'émotion. Ce qui fait que le plus important, c'est ce moment de partage quand, et les musiciens et les spectateurs éprouvent le même ressenti. Le tout est à voir à partir de 14h30.