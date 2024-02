Algérie: La Radio nationale est un 'modèle de média orienté vers l'éducation, l'enseignement et le divertissement'

TLEMCEN — Le Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, a affirmé mardi à Tlemcen que la Radio nationale constitue "un modèle de média orienté vers l'éducation, l'enseignement et le divertissement".

Intervenant à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la radio, sous le slogan "Cent ans d'éducation, d'enseignement et de loisirs" au centre des études andalouses, M. Baghali a souligné "que la Radio nationale est un modèle d'information destiné à l'éducation, à l'enseignement et aux loisirs", estimant, à ce titre, qu'"elle s'est transformée "en une institution de socialisation".

Il a indiqué, à cet égard, qu'au cours de l'année écoulée, elle a diffusé 13.750 chansons sur toutes ses chaînes nationales, thématiques et régionales, soulignant qu"'elle fait ainsi partie des rares médias qui consacrent des dizaines d'heures de diffusion destinées à des fins éducatives au profit des enfants, dont une émission à la Chaine I, lancée en coopération avec l'Observatoire national de la protection de l'enfance".

Il a indiqué, en outre, que la Radio nationale est l'un des plus grands contributeurs au Fonds de l'Office national des droits d'auteur et des droits annexes (ONDA), dont l'objectif est de soutenir les artistes et les créateurs, ainsi que de faire connaître les artistes algériens, notamment les acteurs et les réalisateurs, à travers le théâtre radiophonique et dramatique qu'elle propose, en plus du fait qu'elle a produit des centaines d'oeuvres dramatiques et de pièces de théâtre radiophoniques ayant permis de mettre en valeur de grands noms d'artistes.

%

M. Baghali a souligné que, cette année, la Radio nationale a été choisie par l'Union de radiodiffusion des Etats arabes comme la Radio centrale de la région de l'Afrique du Nord pour commémorer cette Journée.

Il a souligné, par ailleurs, que "la Radio nationale a lancé, durant la période allant du 23 septembre au 15 octobre 2023, la plus grande enquête d'opinion de l'histoire des médias algériens, pour connaître la position de la Radio nationale sur la carte médiatique algérienne, en mobilisant pas moins de 200 utilisateurs de radio, ce qui a permis de questionner pas moins de 11.064 citoyens algériens, dont 750 à Alger, et les résultats ont été encourageants".

Il a indiqué, en outre, que la Radio nationale a remporté trois prix internationaux au cours de l'année 2023, dont deux prix d'excellence médiatique dans le cadre d'un concours organisé par la Ligue des Etats arabes et un prix africain dans un concours organisé par l'Union africaine de radiodiffusion, en plus de quatre prix du Président de la République.