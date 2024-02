Algérie: Le vice-président de l'APN reçoit le président de la Commission des AE de la Grande Assemblée nationale de la République de Turquie

ALGER — Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Messaoud Guesri a reçu, mardi à Alger, le président de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale de la République de Turquie, Fuat Oktay et la délégation l'accompagnant, indique un communiqué de l'APN.

A l'entame de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège de l'APN, "M. Guesri a mis en exergue la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et la Turquie, en témoignent les nombreux monuments historiques ottomans en Algérie", note le communiqué.

Sur le plan parlementaire, M. Guesri, qui est à la tête du Groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Turquie", a rappelé "le protocole de coopération signé le 6 novembre 2006 à Alger entre l'APN et la Grande Assemblée nationale de la République de Turquie", se félicitant de "l'échange de visites entre représentants des deux instances législatives, à même d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération parlementaire pour hisser cette dernière au niveau des relations politiques liant les deux pays".

En outre, le vice-président de l'APN a affirmé "la pleine disponibilité" pour promouvoir la coopération bilatérale au mieux des intérêts des deux peuples et pays, selon la même source.

Au volet international, il a souligné "la solidarité de l'Algérie, Gouvernement et peuple, avec le peuple palestinien", rappelant sa position concernant la réconciliation et le resserrement des rangs des factions palestiniennes après la Déclaration d'Alger, tout en oeuvrant à activer les résolutions des Nations unies et de la Cour internationale de justice (CIJ), suite aux agressions et génocide que l'occupant sioniste inique commet contre des civils innocents".

Concernant les relations économiques, le vice-président de l'APN a indiqué que "les investissements turcs en Algérie dépassent 5 milliards USD avec des capacités d'emploi de plus de 30.000 postes", d'où la nécessité "de renforcer les liens économiques à travers l'exploration des opportunités de partenariat dans l'industrie pétrochimique, le textile, l'automobile et l'agroalimentaire".

Il a souligné l'importance "d'élargir les investissements dans le domaine agricole dont la production du lait, du coton et des céréales à travers la concrétisation des accords signés entre les deux pays, à la faveur de la nouvelle loi sur l'investissement qui offre des privilèges aux investisseurs nationaux et étrangers ainsi que des réformes législatives importantes telles que les lois sur la monnaie et le crédit".

Pour sa part, M. Fuat Oktay a indiqué que "les deux pays partagent des relations historiques séculaires", appelant à "les concrétiser sur le terrain à travers l'élargissement des investissements dans tous les domaines".

Il a affirmé que "l'Algérie et la Turquie partagent les mêmes vues sur les questions de l'heure notamment en ce qui concerne la cause de la Palestine, victime du pire génocide commis par l'occupant sioniste", appelant à "conjuguer les efforts pour mettre en oeuvre les décisions onusiennes et celles de la Cour de justice internationale", ajoute la même source.