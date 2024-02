Tunisie: Politique-Sur instructions du Président de la République, la date d'organisation de la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis sera maintenue

Tunis — La 38e édition de la foire internationale du livre de Tunis aura lieu à la date initialement prévue pour cet événement culturel, c'est-à-dire, du 19 au 28 avril 2024 au Palais des expositions du Kram. C'est ce qu'on vient d'apprendre d'un communiqué du ministère des Affaires culturelles publié, mardi soir, à l'issue de la déclaration aux médias accordée par le conseiller du président de la République, Walid Hajjam dans laquelle il a annoncé le maintien de l'organisation de la foire internationale du livre dans sa date initiale comme prévu, c'est-à-dire du 19 au 28 avril 2024, au Palais des expositions du Kram.

Selon le conseiller du président de la République, cette décision a prise sur instructions du président de la République Kais Saïed compte tenu de « la dimension symbolique que revêt cette manifestation culturelle et au vu du rôle historique de cet évènement d'envergure dans la dynamisation de la vie culturelle en Tunisie. »Cette décision, ajoute-t-on de même source, procède de « la ferme conviction dans le rôle de la culture en tant que levier et catalyseur du développement des sociétés et des peuples », tout comme elle vient réaffirmer « l'importance que revêt la Foire internationale du livre de Tunis dans l'encouragement de la créativité et la promotion sur la plus large échelle des oeuvres, des livres et des publications.»

Dans un bref communiqué publié, samedi, 10 février 2024, l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles artistiques a annoncé qu'il n'était pas possible d'organiser la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis au palais des expositions du Kram, s'abstenant en contrepartie de révéler les motifs sous-tendant cette décision.