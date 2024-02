Madagascar: Industrie - Alpha Ciment investit gros

L'annonce de l'acquisition de Cementis par Gamma Civic Ltd et Cemindo Gemilang, accompagnée d'un investissement colossal, marque la transformation de l'entreprise en Alpha Ciment.

Plus de 100 millions de dollars seront investis par le groupe mauricien Gamma Civic Ltd et Cemindo Gemilang d'Indonésie dans l'acquisition de Cementis Madagascar. Cette acquisition marque le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise, qui opérera désormais sous le nom d'Alpha Ciment, lancée depuis hier. « Nous saisissons l'opportunité de promouvoir l'industrie cimentière de la région et de contribuer au développement de Madagascar », a déclaré Tommy Ah Teck, président du groupe Gamma. Alpha Ciment qui veut transformer le paysage du marché local en visant à réduire la dépendance vis-à-vis des importations de ciment, situation qui prévaut à l'heure actuelle.

Il estime que malgré un marché compétitif, le potentiel de croissance est significatif, notamment en raison de la faible consommation actuelle de ciment dans le pays. En effet, la filière a subi les conséquences de déstabilisation mondiale des prix des quatre dernières années, influencée par le coût de transport, et celui de la production. Cependant, l'entreprise se veut être rassurante et se fiera sur l'économie d'échelle. « Avec l'accès à d'importantes ressources en matières premières sur place, la société est bien positionnée pour accroître sa production et satisfaire la demande locale », indique l'homme d'affaires.

%

Construire

Actuellement, Cementis détient 40 % du marché, avec une capacité totale de vente annuelle de 400 000 tonnes. Alpha Ciment, lui, « cible une capacité à 1 million de tonnes, ce qui représente un investissement significatif mais également une opportunité de créer de la valeur ajoutée et des emplois, de transférer de la technologie et d'accroître les recettes fiscales pour le pays», ajoute Tommy Ah Teck. Dans cette optique, la firme commencera le processus par la modernisation des usines et le renforcement de ses pratiques opérationnelles. « Nous sommes là pour construire. Alpha Ciment envisage d'investir dans des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire l'empreinte environnementale de ses activités », a déclaré Dominique Billon, directeur général par intérim d'Alpha Ciment.

En parallèle, l'accent sera mis sur le renforcement des compétences des employés et offrira des opportunités de formation pour les jeunes, contribuant ainsi à la croissance de l'industrie cimentière et ajoutant une couche à la culture d'excellence.