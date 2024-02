Madagascar: Ambato-Boeny et Marovoay - Les deux villes bientôt dotées d'unités industrielles

Mettre en oeuvre sa vision des cent jours et poursuivre le projet One district, One factory (Odof) dans la région Boeny, le ministère de l'Industrialisation et du commerce dotera bientôt deux nouveaux districts d'unités industrielles.

Le premier est celui de Marovoay qui sera équipé en matériel de fabrication de jus de mangues. Le second, celui d'Ambato-Boeny, bénéficiera d'une usine de transformation de céréales en farine. Les machines seront acheminées très bientôt, après l'entrevue entre les techniciens de la direction régionale de l'Industrialisation de Boeny et les responsables de la région Boeny. Ces deux chefs-lieux de districts sont, spécialisées dans la plantation de mangues et la culture de céréales.

Deux autres districts de la région Boeny ont déjà bénéficié du projet Odof, grâce à la pépinière industrielle du ministère. Il y a, d'abord, la miellerie et la petite usine de fabrication de glace alimentaire dans le district de Mahajanga I, ensuite, la mini-sucrerie à Antanamifafy, dans le district de Mahajanga II.

« Les entreprises qui gèrent ces trois machines industrielles, doivent faire l'objet d'une enquête sérieuse. Cela demande la coopération de la région et des responsables des services techniques décentralisés, car une telle collaboration est essentielle dans la mise en oeuvre du Plan de développement régional. Les conditions exigées pour leur viabilité, à terme, devront être définies. Les matières premières de qualité sont disponibles localement et de façon durable.

Des personnes rigoureuses et sérieuses seront donc engagées pour gérer ces industries. D'ailleurs, le marché à long terme des produits est déjà identifié. Il faut, en revanche, déterminer comment utiliser les déchets. Toutefois, une prise de décision et un suivi des entreprises devront être réalisés rapidement », déclare le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, quand il a rencontré les techniciens de la direction régionale de l'Industrialisation de Boeny.