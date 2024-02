Madagascar: Inondations - Fénérive-Est se réveille sous les eaux

L'eau est montée à Fénérive-Est. Deux mille personnes sont sinistrées dans ce district.

Des habitants de Fénérive-Est se sont réveillés les pieds dans l'eau, hier matin. Une pluie diluvienne s'est abattue dans la région d'Analanjirofo et a inondé les quartiers dans la partie basse de la ville. Ses habitants avancent que la pluie n'est jamais autant tombée dans ce district. «La pluie est tombée à verse et sans interruption, depuis lundi après-midi. L'eau a commencé à envahir notre maison, dans la nuit et vers 3 heures du matin, et le niveau de l'eau a atteint mes genoux, voire un peu plus haut. Tous nos meubles sont trempés. Le lit, par contre, nous avons eu le temps de le surélever.», témoigne D. Rakotovoavy, pasteur de l'église Assemblée de Dieu, qui vit au bord d'une rivière qui traverse Fénérive-Est. '

D'autres ont grimpé sur leur toit pour éviter la noyade. Chez ces derniers, le niveau de l'eau est arrivé jusqu'au cou. Les éléments des Forces de l'ordre sont intervenus pour les sauver. Ils ont ramé une embarcation pour les récupérer et les sortir hors de l'eau.

« Certaines personnes ont été bloquées chez elles, d'autres sont montées sur leurs toits. Il nous a fallu écouter leur appel au secours, pour les repérer», indique une source auprès de la gendarmerie.

Le Bureau national de Gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) rapporte deux mille cents personnes sinistrées au niveau de six cent quatre vingt ménages, dans ce district. «Aucun décès répertorié», note son directeur général, le général Olivier Elack Andriakaja.

%

Rester vigilant

La montée des eaux a, en outre, coupé la circulation sur la route nationale 5. La chaussée sur le pont à Ampasimpotsy, au PK97 s'est affaissée. «Des infrastructures obstruent l'évacuation et l'eau s'est bousculée sous le pont, c'est ce qui a provoqué ce dégât», indique une source auprès de la direction régionale des Travaux publics à Analanjirofo. La circulation a été rétablie, hier-même. Le trou a été remblayé. L'installation d'un pont modulaire sur ce tronçon de route serait en cours d'étude.

Plus de peur que de mal pour ce district. Le temps est redevenu sec, et le niveau de l'eau a diminué hier même. « C'est une branche de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) qui a apporté des précipitations à l'Est, au début de cette semaine. Pour les cinq prochains jours, le temps sera encore pluvieux, alors, il faut toujours rester vigilant», prévient Lahatra Mampionona, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie.

Vigilance fortes pluies jusqu'au 18 février

Des inondations, des crues de rivières, des éboulements pourraient se produire au Nord, au Nord-ouest, au Nord-est, au Centre, à l'Est, dans les prochains jours. De fortes pluies, d'une quantité de 40 à 100 mm en 24 heures, pourraient tomber dans ces zones, selon les prévisions météorologiques, hier. La direction générale de la Météorologie lance, ainsi, une vigilance jaune pour les régions d'Analanjirofo, Atsinanana, Betsiboka. Et une vigilance verte dans les régions de Diana, Sava, Sofia, Boeny, Alaotra-Mangoro, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vatovavy, Fitovinany, ainsi que dans certains districts de Vakinankaratra. Ces vigilances sont en vigueur du 13 au 18 février. Les fortes pluies qui sont tombées depuis le 6 février ont laissé pas mal de dégâts. Deux personnes décédées à Antohomadinika Tanà I, des personnes déplacées à Ambohidratrimo et deux mille personnes sinistrées.