Madagascar: Pétanque / FSBM - Douze rendez-vous pour établir le classement national

La nouvelle équipe de la Fédération sport boules malagasy (FSBM) vient de publier le calendrier des compétitions d'envergure nationale à points, pour la saison 2024. Douze rendez-vous, dont quatre organisés par la Fédération et huit par les ligues figurent dans la liste des grands événements majeurs de l'année.

« Ces compétitions seront à points afin d'établir le classement des boulistes malgaches. Les mieux classés seront priorisés dans la sélection nationale en vue des compétitions internationales», clarifie Adrien Julio Edouard Andrianirina, président par intérim de la fédération. Ce dernier a souligné, cependant, que «Madagascar ne pourra pas encore intégrer les compétitions internationales dans le calendrier, tant que la Fédération ne reçoit pas la lettre officielle de levée de sanction». La FSBM assurera l'organisation des championnats et des coupes.

La Coupe de Madagascar est programmée, du 5 au 7 avril à Antsirabe, suivie du Championnat national tête à tête, du 3 au 5 mai. Le Sommet national doublettes aura lieu, du 28 au 30 juin, et les championnats nationaux triplettes, du 27 au 29 septembre. Les villes hôtes de ces trois dernières rencontres restent encore à définir. «La Fédération a confié aux ligues l'organisation des tournois régionaux qui seront ouverts à tous les licenciés», poursuit le patron de la FSBM.

La ligue de Haute-Matsiatra abritera le tournoi zone Sud, les 20 et 21 avril. Analamanga enchaînera par son championnat, les 15 et 16 juin, puis la ligue de Vakinankaratra, les 27 et 28 juillet, un autre tournoi d'Analamanga, en fin août, et le tournoi de Vakinankaratra, les 7 et 8 septembre. Atsinanana et Itasy concocteront leurs tournois, respectivement prévus, les 14-15 septembre et les 26-27 octobre.

Dix autres tournois qui ne figurent pas dans la liste des compétitions à points seront aussi au programme de cette saison. La Fédération démarrera l'année, comme d'habitude, par le tournoi d'ouverture, programmé les 2 et 3 mars dans la capitale.