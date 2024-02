Madagascar: FIMPIMA - Une conférence-débat pour revaloriser le kabary

Le « Fikambanan'ny Mpikabary Malagasy » (FIMPIMA) célèbre ses 60 ans d'existence. Tous les membres sont conviés à une conférence-débat prévue pour les 16 et 17 février prochains. Des « mpikabary» observent des actions qui pourraient porter atteinte à cette culture malgache essentielle. Ces deux journées seront consacrées à rehausser la valeur du « kabary malagasy », à travers des discussions et des débats. Toutes les personnes qui ont des connaissances sur le « kabary », y compris les membres du FIMPIMA, seront encouragées à partager leurs connaissances. Il y aura vingt-deux personnes qui apporteront des sujets et aussi d'autres personnes qui participeront aux débats durant les deux jours.

Le « kabary » fait face à des défis que le développement et le progrès apportent à notre pays, notamment en ce qui concerne les mots et les vocabulaires à privilégier. Ces deux jours sont nécessaires pour apporter du renouveau à cette culture importante et également pour remettre sa valeur au niveau national, ajoute le FIMPIMA dans son communiqué. Deux livres sortiront après cet événement, l'un pour marquer le soixantième anniversaire de l'association en rapportant toutes les décisions de la conférence-débat, et l'autre sera mis à disposition des membres, dans leurs futures activités. Le thème, « kabary malagasy : maro vany, maro lafy », se concentrera sur les différentes formes et modes du kabary. Les membres de cette organisation constatent que le niveau du « kabary » commence à se détériorer et tentent de le préserver. C'est l'un des principaux objectifs de cet événement.