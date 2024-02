Afrique: Rugby à VII / Jeux africains - L'identité des Makis retenus se précise

Malagasy Rugby prend très au sérieux la préparation des joueurs qui défendront les couleurs malgaches à la XIIIe édition des Jeux africains. Ce rendez-vous panafricain se tiendra à Accra, capitale du Ghana, du 8 au 23 mars. De quarante-trois joueurs au départ, plus de la moitié est tombée après le test de détection, et seuls quinze joueurs ont été retenus, après que leur performance et leur comportement ont été scrutés à la loupe.

Après l'entrainement d'hier matin, le vice-président de Malagasy Rugby, Bien Aimé Solofoson, en compagnie du secrétaire général de la Fédération, Herivelo Andriamanga, a désigné, un à un, les quinze joueurs retenus pour suivre l'aventure. À l'instar de Lahatra Ramamonjisoa, Hery Nantenaina Rakotomanalina et d'autres noms, qui ont tous des expériences internationales. La déception s'est vue sur le visage des cinq joueurs remerciés, mais cela ne les a pas empêchés de souhaiter bonne chance à ceux qui poursuivront la route.

Mboazafy Noé Rakotoarivelo, coach de l'équipe nationale, très direct, s'est adressé aux cinq joueurs pour leur donner quelques conseils : « Vous avez travaillé dur et avez déployé des efforts durant ces jours de regroupement. Ne vous découragez pas, car ce n'est pas la fin. Bossez dur et continuez à travailler car vous avez tous un potentiel très sûr. Si on vous libère aujourd'hui, c'est qu'il y a encore du travail à faire sur l'aspect technique et, surtout, au niveau du comportement. »

Mboazafy Noé Rakotoarivelo n'a pas non plus oublié d'adresser des recommandations aux retenus : « Vous continuez l'aventure, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers car, dès la semaine prochaine, d'autres noms vont tomber. Les Jeux africains ont une importance capitale, notamment, pour Malagasy Rugby, car c'est l'honneur de Madagascar que vous allez défendre. Donc donnez le meilleur en vous », conclut-il.

Entrainements intensifs

Les joueurs suivent des entrainements quatre fois par semaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi, suivant le programme imposé par la direction technique nationale. Menés par deux entraineurs, Mboazafy Noé Rakotoarivelo dit maître Razily et Hajasoa Maminarivo Andriamaro, les futurs pensionnaires de l'équipe nationale malgache mouillent vraiment leurs maillots pour atteindre la forme maximale, suivant le test VMA (vitesse aérobique maximale) avec ou sans ballon et la RM (répétition maximale).

Lahatra Ramamonjisoa a réagi en précisant : « Si je suis retenu, c'est grâce à mon expérience et, peut-être, mon comportement, un modèle pour les autres. Il y a aussi la politique de la relève en combinant les jeunes avec les moins jeunes. » Hery Nantenaina Rakotomanalina, quant à lui, a rappelé qu'il a intégré « l'équipe nationale de rugby à VII, depuis 2011, et mon expérience à l'internationale a vraiment pesé, ce jour (hier). Pour la suite, on verra », conclut-il.