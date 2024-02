Ile Maurice: La rose jusqu'à Rs 100, le portefeuille se fane

La Saint-Valentin, les amoureux se trouvent confrontés à une situation délicate alors que les prix des roses connaissent une augmentation significative, accentuant ainsi la pression financière entourant cette fête commerciale de l'amour. Les fleuristes signalent une hausse notable des tarifs des roses, créant une atmosphère de réflexion parmi les romantiques.

Une fleuriste renommée de Rose-Hill confirme cette tendance : «Effectivement, les roses sont plus onéreuses pour la Saint-Valentin», déclare-t-elle. «Une rose qui se vendait habituellement entre Rs 25 et Rs 30 se négocie désormais entre Rs 50 et Rs 100.» Cette augmentation des prix est attribuée à divers facteurs, notamment la demande accrue pendant cette période festive et les défis logistiques associés à l'importation des roses. Un constat similaire est partagé par un fleuriste de la capitale, soulignant que la demande de fleurs est à son apogée en cette période, permettant ainsi aux commerçants de réaliser des profits plus conséquents qu'à l'ordinaire.

Malgré ces tarifs élevés, de nombreux amoureux restent déterminés à exprimer leur amour et leur affection à travers ces symboles traditionnels de la romance. «Je suis prêt à dépenser un peu plus pour faire plaisir à ma bien-aimée le jour de la Saint-Valentin», déclare Rishi, un habitant de Curepipe. «Même si les prix sont plus élevés, le sourire sur le visage de ma petite amie quand elle recevra ces roses n'a pas de prix.» De même, Ingrid, habitante de Beau-Bassin, exprime sa volonté de ne pas laisser les prix décourager l'expression de ses sentiments. «La Saint-Valentin est spéciale pour nous ; donc, je veux que mon partenaire se sente aimé et apprécié», dit-elle. «Peu importe le prix des roses, elles valent chaque centime pour moi, même si c'est une fête commerciale.»

Alors que pour certains, comme Shayan, l'importance d'un geste simple pour exprimer l'amour est primordiale, même si cela signifie dépenser davantage, d'autres couples préfèrent souligner que l'amour ne devrait pas être limité à une journée et que chaque jour est une occasion de célébrer l'affection partagée. Certains habitants, comme un Rosehillien, soulignent l'absurdité de la hausse des prix des roses pour la Saint-Valentin. Il estime que cette augmentation est inacceptable, surtout compte tenu du coût déjà élevé de la vie. De même, Ruben exprime ses préoccupations concernant les tarifs élevés des roses : «Les prix des roses sont vraiment exorbitants. Je pense que cela devient de plus en plus difficile de célébrer la Saint-Valentin de manière significative sans dépenser une fortune. C'est dommage que l'amour soit désormais si lié à la dépense.»

Cette hausse des prix des roses pour la Saint-Valentin soulève des questions sur la commercialisation de l'amour et la pression financière associée à cette célébration romantique. Malgré tout, pour de nombreux Mauriciens, l'occasion reste une opportunité précieuse de témoigner de l'amour et de la connexion avec leurs proches, rappelant que certaines expressions d'affection valent bien plus que leur prix en argent.