Ile Maurice: 37 ans de prison pour Swaraj Seetal et 18 mois pour sa mère

Le couperet est tombé en cour d'assises dans la soirée d'hier, mardi 13 février. Swaraj Seetal a été trouvé coupable de «manslaughter» alors que sa mère Hansaranee a été trouvée coupable de non-assistance à personne en danger. Swaraj Seetal a écopé de 37 ans de prison alors que sa mère a été condamnée à une peine de 18 mois.

Mère et fils étaient poursuivis après la mort d'Hema Basama-Seetal, une employée de banque de 25 ans en septembre 2017. L'autopsie avait conclu que la jeune mariée est morte suite à une compression de la nuque causée par une strangulation manuelle et avait conclu à un «foul play».

Son époux Swaraj Seetal était le suspect No 1 après cette mort suspecte. Une violente dispute aurait éclaté entre le couple à leur domicile ce jour-là pour une affaire d'argent. La mère était aussi poursuivie pour n'être pas intervenue pour protéger sa belle-fille alors qu'elle a été témoin de cette violente dispute. Swaraj Seetal avait nié avoir tué son épouse et avait fait état qu'elle aurait mis fin à ses jours par pendaison. Le corps sans vie d'Hema Seetal avait été découvert le 26 septembre 2017.

Swaraj Seetal était représenté par Me Neelkanth Dulloo et sa mère par Me Madun Dulloo. La poursuite était représentée par Me Meenakshee Bhogun et Me Vidya Mungroo-Jugurnath. Me Neeven Parsooramen est le watching brief de la famille Basama.