Ile Maurice: L'ex-ministre - «I am badly hurt»

L'ex-ministre de l'Agro-industrie, Vikram Hurdoyal, se remet toujours de sa révocation. Rappelons-le, il l'a apprise lundi à son arrivée à Maurice d'un voyage médical. Hier, le flou persistait toujours autour des raisons de cette décision soudaine de le révoquer. Il nous dira vers 10 h 30 qu'il n'était toujours pas au courant des raisons de sa révocation. Néanmoins, qu'il était toujours tourné vers la prière en espérant que la justice triomphera. Mais hier, vers 18 heures, Vikram Hurdoyal nous confirmait qu'il avait soumis sa démission comme député. «Resignation done. No politics and no social for me anymore (...) I am badly hurt. I always help all people. No caste no religion no color for me all are same.»

Dans son ancien bureau, c'est aussi le flou. Les rumeurs circulent sur une possible mutation des fonctionnaires qui travaillaient à son ministère. Certains le diront : «Nou pankor koné ki pou arivé la.» L'ex-ministre, qui s'entretenait bien avec nous, finira par ne plus nous répondre après la circulation de rumeurs qu'il allait soumettre sa lettre de démission, devaient-ils déplorer. Les mouvements devant le bureau du Premier ministre dans l'après-midi suscitaient aussi des spéculations, notamment avec la présence de la télévision nationale et de proches collaborateurs de l'exparlementaire. Nul ne savait ce qui se passait et aucune information ne semblait fuiter. Même au bureau du speaker. Contacté, ce dernier devait répondre qu'il n'avait rien reçu d'officiel.