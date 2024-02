Tunisie: Expatriés - Le chef-d'oeuvre d'Ismail Gharbi

Gharbi s'est illustré lors du derby face à Lausanne

Le jeune métronome de Lausanne Ouchy a allumé la première mèche du match à la demi-heure de jeu. Suite à un passement de jambes, le Tunisien fixe deux défenseurs, perce, arme sa frappe enveloppée et le cuir vient se loger en pleine lucarne. Du grand art pour le milieu offensif de 19 ans, cédé à titre de prêt par le PSG sans option d'achat. Pur produit du Paris FC, Gharbi a intégré le centre de formation du Paris Saint Germain en 2016 et devrait logiquement retrouver le club phare de la capitale française, dès la fin de son prêt au club Suisse de Lausanne Ouchy.

Khazri positive

Wahbi Khazri, attaquant de Montpellier, reste ambitieux pour la suite du parcours pailladin en Ligue 1. En effet, en dépit d'un classement préoccupant, Montpellier espère remonter la pente alors que le MHSC occupe la 15e place sur 18 : « On n'est pas stressé. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. On sait que ce sera difficile jusqu'au bout. Il ne faut pas se voiler la face. On est prêt à nous battre et on espère surtout que le public nous soutiendra contre vents et marrés »

Mouine Chaâbani passe à Berkane

Mouine Chaâbani, ancien coach du CSHL, EST, Al Masry et Ceramica Cléopatra, débute une nouvelle expérience au Maroc, après avoir exercé en Tunisie et en Egypte. Châabani, 42 ans, veillera sur les destinées de la Renaissance Sportive Berkane, actuellement 3e au classement de la Botola Pro derrière l'AS FAR et le Raja, alors que son nouveau club reste sous la menace du WAC qui pointe à un point, au pied du podium. A noter que Berkane vient de se séparer de son désormais ex-entraîneur, Amine El Karma. Par le passé, le club qui a glané la C3 et la Supercoupe de la CAF en 2022 était entraîné par Abdelhak Ben Chikha.