Sénégal: Macky Sall souhaite aux chrétiens un carême 'béni, empli de paix, d'espoir et de fraternité'

Dakar — Le chef de l'Etat a souhaité mercredi à la communauté chrétienne un mois de carême "béni, empli de paix, d'espoir et de fraternité", en rappelant que "la paix est un objectif commun à toutes les religions".

"En ce mercredi des cendres, je souhaite à tous les chrétiens un carême béni, empli de paix, d'espoir et de fraternité. Que cette période de renouveau spirituel, de pénitence et de prière vous apporte force et réconfort", a déclaré Macky Sall sur le réseau X.

"Ensemble, rappelons-nous que la paix est un objectif commun à toutes les religions, et que nous avons la responsabilité de la cultiver dans nos cœurs, nos foyers, nos communautés et au-delà pour un Sénégal stable et prospère", a ajouté Macky Sall.

Le "Mercredi des cendres" marque l'entrée dans le temps liturgique du carême d'une durée de 40 jours jusqu'à Pâques.

Le Carême est un temps liturgique de dévotion à Dieu dans le christianisme.

Il est d'une durée de quarante jours en souvenir à autant de jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert.