Congo-Kinshasa: Légende du mécénat musical en RDC - Alita Tshiamala fait un don des vivres et offre une somme d'argent pour assurer les obsèques de Tsaka Kongo

"C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis", dit-on. Cet adage a été appliqué dans toute son essence par l'Honorable Alita Tshiamala, qui n'est pas resté indifférent face à la disparition tragique de Tsaka Kongo, musicien et Président de l'Asbl "Artiste en danger".

A travers la fondation qui porte son nom, l'homme d'affaires et opérateur économique congolais, a encore posé un geste exceptionnel de générosité en faveur de la famille biologique de Tsaka Kongo.

L'Honorable Alita Tshiamala a dépêché une forte délégation des membres de sa Fondation, ce week-end, au lieu de deuil, à l'espace "Papy Palata", dans la commune de Kasa-Vubu, pour consoler la famille éplorée. Conduite par Monsieur Jireh, cette délégation n'est pas venue mains bredouilles. Comme toujours, elle a apporté quelques produits vivriers et autres de première nécessité pour permettre à la famille de se tenir en forme pendant toute cette période de douleur.

Ce don assistance de la Fondation Alita Tshiamala (FAT) est composé de 35 sacs de riz, 35 sacs de semoule, 100 paquets de jus en plastique, 100 paquets de bouteilles d'eau, 5 sacs du sel iodé, 10 bidons huiles, 10 sachets de sucre, 1 sac de café, 10 cartons de poissons, 10 cartons de cuisses de poulet, 10 cartons de cotis, 2 sacs de braise...

Comme si cela ne suffisait pas, la FAT a également contribué avec une enveloppe contenant une somme importante en espèce pour assurer les obsèques de Tsaka Kongo. Les aliments et l'argent ont été remis aux mains propres de la famille représentée par le petit frère biologique du défunt et sa fille Margot LANGU.

%

« La bible nous recommande d'assister son prochain qui est en situation de détresse. Tsaka Kongo a été une personne honorable. Nous avons beaucoup plus apprécié son combat dans la défense des intérêts de ses pairs. Nous l'avons aimé. Nous sommes très touchés par sa disparition. En tant que FAT, nous ne pouvons pas le laisser partir comme ça. Raison pour laquelle nous sommes venus présenter nos condoléances et apporter notre assistance à la famille éplorée », a signifié Jireh Seth NKISIKILA, Assistant à la Fondation Alita Tshiamala.

Et d'ajouter : «La Bible dit vaut mieux aller dans une maison de deuil que celle de fête. Ce geste est une expression de compassion, de reconnaissance et d'amour à Tsaka Kongo pour tout ce qu'il a fait à travers sa structure "Artiste en Danger". C'est ainsi que nous sommes là pour remettre quelques vivres afin de permettre à la famille d'organiser des obsèques dignes. La Fondation Alita Tshiamala reste disponible par rapport à d'autres besoins que la famille peut encore nous soumettre».

Ce geste de coeur a beaucoup touché la famille biologique de l'illustre disparu ainsi que les membres du bureau de l'Asbl "Artiste en danger". Ils ont exprimé leur gratitude envers l'Honorable Tshiamala, qui est réputée comme une grande personnalité et légende du mécénat culturel en Afrique.

La Fondation Alita Tshiamala surprend la famille !

Pour sa part, Margot LANGU, fille aînée de Tsaka Kongo a remercié la Fondation ALITA TSHIAMALA pour son soutien qui vient encore de réconforter la famille pendant cette période difficile.

« Personnellement, je ne m'y attendais pas à un tel geste très significatif de sa fondation. Il m'a beaucoup marqué et restera gravé et inoubliable dans ma vie. Personne dans la famille n'a engagé une démarche pour solliciter un appui. L'honorable Alita Tshiamala nous a énormément surpris », a déclaré Margot Langu.

Et de poursuivre : « La fondation Alita Tshiamala est jusqu'à preuve du contraire l'unique et la seule structure à nous venir en aide depuis que notre père est décédé. On reconnaît un vrai ami dans le malheur. Je demanderai à papa Tshiamala de ne pas nous abandonner ; encore une fois merci infiniment ».

De son côté, M. Adelard MAKABI, Secrétaire Général d'Artiste en Danger, a également salué le geste de cette Fondation qui relève d'un caractère élevé d'humanisme.

« Nous avons reçu plusieurs appels des partenaires qui ont promis de nous apporter leur soutien. Aujourd'hui, nous sommes très consolés et heureux par la présence de la délégation de l'honorable Tshiamala. C'est un partenaire qui nous a toujours accompagné dans les initiatives que Tsaka Kongo prenait pour la défense des artistes à Kinshasa. Son assistance montre qu'il porte aussi notre combat. L'aide de la Fondation Alita Tshiamala vient non seulement résoudre un cas important mais elle constitue aussi un soulagement pour la famille biologique de l'artiste. Nous y sommes très reconnaissants », a-t-il témoigné.

Il sied de noter que Tsaka Kongo n'est pas le seul artiste à bénéficier du soutien de cet opérateur économique congolais. Bien avant, l'Honorable Tshiamala a réconforté et continue à essuyer les larmes de beaucoup de congolais qui sont dans la souffrance. De nature généreuse, il a toujours aidé de tout coeur sans attendre quelque-chose au retour.