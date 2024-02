Congo-Kinshasa: L'UNICEF déplore que des civils, dont des enfants, aient été tués par une bombe tombée sur un camp de déplacés

*L'incident s'est produit dans le camp de Zaina, à l'extérieur de Sake.

L'UNICEF est alarmé par les informations faisant état de l'explosion d'une bombe dans un camp de personnes déplacées dans l'est de la République démocratique du Congo.

L'explosion s'est produite dans le camp de déplacés de Zaina, à la périphérie de la ville de Sake, dans la province du Nord-Kivu, et reflète l'augmentation inquiétante du nombre de victimes civiles au cours des dernières semaines, résultant du ciblage délibéré ou accidentel des personnes dans les sites de déplacés de l'est du pays. Un certain nombre de morts, y compris des enfants, ont été signalés dans l'incident d'aujourd'hui et de nombreuses personnes ont été blessées. L'UNICEF cherche à obtenir davantage d'informations sur le nombre de victimes.

« Il est impensable que des familles qui ont fui la violence aient été tuées et blessées dans un endroit qui était censé offrir la sécurité », a déclaré Grant Leaity, représentant de l'UNICEF en RDC. « Nous appelons toutes les parties au conflit à protéger la vie des civils innocents, en particulier des enfants.

Les combats se sont intensifiés ces derniers mois dans l'est de la RDC, provoquant des mouvements massifs de population et une augmentation des besoins humanitaires. Il y a eu récemment un afflux de personnes à Sake en raison des violences à Masisi.

Le nombre de nouvelles personnes déplacées dans le Nord-Kivu en janvier 2024 était plus élevé qu'en janvier 2023, qui était le pic précédent. Il y a maintenant 1,1 million de personnes déplacées dans le Nord-Kivu, contre 591 000 en août 2023.

L'UNICEF répond aux besoins humanitaires des personnes déplacées et des communautés d'accueil dans l'est de la RDC dans de multiples secteurs notamment, la protection de l'enfance, la santé, l'éducation et la sécurité.

« Nous appelons instamment au gouvernement de demander des comptes aux auteurs de ces actes et de renforcer la protection des enfants et de leurs familles », a déclaré M. Leaity.