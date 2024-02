Sénégal: Situation politique et sociale - Des organisations du secteur privé appellent à préserver les investissements

Les organisations du secteur Privé (Cciad, Cnp, Mdes, Unacois Jappo, Unacois Yessal, Ges, Cdes, Cnes, Cis) informent à travers un communiqué de presse, s'être réunies le 13 février 2024 sur la situation politique qui prévaut actuellement dans notre pays. Elles expriment leurs vives inquiétudes, au regard des différends politiques de l'élection présidentielle 2024 engendrant des tensions politiques, parlementaires, judiciaires et sociales.

Ces organisations du secteur privé disent être particulièrement soucieuses de la stabilité politique, de la paix sociale, du respect des Institutions de la République, de la séparation des pouvoirs, ainsi que de la sécurité des biens et des personnes. Elles condamnent toute violence à même de compromettre la cohésion sociale et la solidarité nationale. Elles insistent sur cette nécessité de préserver les investissements privés et l'activité économique. Elles soutiennent que la violence, la haine de soi et l'intolérance ne sauraient constituer le socle de valeurs socio-culturelles de notre société et s'inquiètent de toute image négative du Sénégal diffusée aux niveaux régional et international.

Ces organisations du secteur privé rappellent que les entreprises sont très fortement éprouvées par tout évènement tragique et violent issu des tensions politiques.

«Nous ne voulons pas de cette violence qui paralyse notre économie par des actes de vandalisme, de destruction de biens privés et de coupure d'internet. Nous avons déjà eu à alerter sur les conséquences désastreuses de tels actes », ont martelé ces organisations.

Elles précisent que l'agenda républicain est politique, social, mais aussi économique. Dans ce cadre, elles invitent à veiller à la bonne santé des entreprises par une administration publique de proximité et à l'écoute des entreprises avant, pendant et après toute élection, ainsi que par le paiement de la dette intérieure.

En conséquence, elles lancent un vibrant appel pour la préservation de la paix sociale ; invitent les acteurs politiques à se parler et à privilégier l'intérêt général de notre pays et encouragent tous ceux qui s'investissent pour la préservation de la paix sociale, l'union et la solidarité des citoyens.

«Nous disons « Non»... Nous ne voulons pas que notre pays, le Sénégal, entre dans une crise politique, parlementaire, judiciaire, sociale et économique dont l'ampleur pourrait être sans précédent avec des lendemains incertains ! », ont fait savoir ces organisations.