Congo-Kinshasa: Pour son maintien à la tête de la mission diplomatique, RDC - La diaspora congolaise des USA loue le travail de l'Ambassadrice Hélène Mathey-Boo

Dans une lettre adressée au Chef de l'Etat le 6 février dernier, la diaspora congolaise vivant aux USA (Global Congolese Diaspora Network Inc.), par son Président Jacques Miango, a recommandé à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de reconduire Mathey-Boo à la tête de la mission diplomatique RD Congolaise au pays de l'Oncle Sam pour le travail de titan qu'elle a abattu depuis sa nomination en tant qu'Ambassadrice en janvier 2022.

Nommée dans un contexte difficile où la RDC était sous embargo sur les achats d'armes, alors que les violences dans la partie Est du pays ne faisaient qu'accroître, Hélène Mathey-Boo a atteint les objectifs lui confiés par le Président de la République. Elle avait essentiellement pour mission de redorer l'image du pays auprès des dirigeants et des institutions américaines, briser l'isolement diplomatique et regagner la confiance de cette diaspora et des dirigeants de différents pays. La Global Congolese Diaspora Network se félicite de la bravoure de l'Ambassadrice dans l'accomplissement de ces tâches ô combien difficiles et complexes malgré un climat de travail défavorable car elle aurait trouvé à sa prise des fonctions, un service défaillant, infiltré, incompétents et inexistant.

Depuis sa nomination, ses actions se comptabilisent par : la levée de l'embargo infligé à la RDC, la rénovation partielle des résidences et bâtiments de la mission diplomatique congolaise, la redynamisation de activités de l'Ambassade et le rétablissement de la confiance de la diaspora congolaise aux dirigeants et institutions du Congo, ainsi que la sortie de l'isolement de la RDC, peut-on lire dans cette lettre signée par Jacques Miango.

Au vu des toutes ces réalisations, la diaspora congolaise des USA ne voit pas comment le Chef de l'Etat pourrait se priver d'un tel élément essentiel pour son second mandat, lui, qui vise à faire beaucoup plus dans ce nouveau quinquennat, faisant de la « consolidation des acquis » son leitmotiv. Ainsi, elle préconise au Magistrat Suprême la reconduction d'Hélène Mathey-Boo comme Ambassadrice de la RDC aux Etats-Unis. « La représentation diplomatique étant essentielle pour la réussite de votre second mandat qui devrait perpétuer et consolider les acquis et autres efforts pour terminer et lancer les nouveaux chantiers avec cette représentation qui maîtrise déjà la situation aux USA. Au demeurant, Mathey-Boo est déjà appréciée par l'Administration américaine ainsi que, notamment, le groupe des Ambassadeurs de la SADC qu'elle a dirigé pendant une année, l'AGOA essentielle au commerce entre la RDC et les Etats-Unis », mentionne cette correspondance.

En ce qui concerne les détracteurs de la diplomate congolaise, la Global Congolese Diaspora Network les voient comme des ennemis de la RDC, des aigris et des marionnettes déguisées faussement en diaspora sans repère fiable qui mènent des campagnes de diabolisation par une approche dénuée de fondement et de connaissance en matière de diplomatie.