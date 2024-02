Sénégal: Mercato/En difficulté à l'OM - Le retour en Angleterre se précise pour Ilimane Ndiaye

Confronté à une période délicate sous le maillot de l'Olympique de Marseille, le talentueux Iliman Ndiaye pourrait regagner l'Angleterre dès l'ouverture du marché estival des transferts. Selon The Sun, Crystal Palace serait très attentif à la situation du joueur.

Huit mois après son arrivée à Marseille en provenance de Sheffield United, Iliman Ndiaye pourrait faire son retour en Angleterre lors du prochain mercato estival. Performant avec la sélection du Sénégal ( 1 but), malgré une élimination prématurée en huitièmes de finale lors de la CAN , l'attaquant de 23 ans ne semble pas au mieux de sa forme avec le club olympien.

Sorti à la 67ème minute lors du dernier match face au FC Metz, ses performances continuent de diviser les supporters marseillais. Cette saison en Ligue 1, l'international sénégalais reste sur 1 but seulement et deux passes décisives en 17 rencontres. Des maigres statistiques qui tranchent nettement avec les 14 buts marqués et les 10 passes décisives en Championship la saison passée.

Si la mauvaise exploitation de ses capacités est pointée comme l'une des raisons des mauvaises performances du Sénégalais, d'autres n'évoquent pas moins une certaine pression qui gravite autour du joueur en raison du contexte dans lequel il est arrivé à l'OM et le montant de son transfert.

Quoiqu'il en soit, cette mauvaise passe en club ouvre de plus en plus la porte à un départ plutôt que prévu à Marseille. Poussé vers la sortie, tout comme son compatriote Ismaïla Sarr, Illiman Ndiaye pourrait opter pour un départ au prochain mercato estival, d'autant qu'en Angleterre, il garde une grosse cote. Selon The Sun, Crystal Palace serait très attentif à la situation du joueur offensif. Ce, après que d'autres club dont son ancien club de Sheffield ont tenté cet hiver, de finaliser le retour du Sénégalais.