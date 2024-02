Afrique: CAN 2023 - Deux Léopards de la RDC dans l'équipe type de la CAF

Les Léopards avec leur "Fimbu"

Deux Léopards de la République démocratique du Congo se retrouvent dans l'équipe type de la Confédération africaine de football (CAF), au terme de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations.

Il s'agit du capitaine de l'équipe, Chancel Mbemba, qui a brillé de mille feux avec l'équipe nationale de la RDC. Il a été auteur d'une excellente phase de groupes, montrant aussi de belles choses dans la suite du tournoi, même s'il a mal terminé par ce penalty manqué contre l'Afrique du Sud, privant ainsi son équipe des médailles de bronze.

Le deuxième Léopards, c'est Yoane Wissa, qui a montré de quoi il est capable avec sa vitesse lorsqu'il amorce son attaque. Il a marqué le premier but congolais dans cette CAN contre la Zambie, et un autre contre la Guinée en quart de finales sur pénalty. A deux fois, il est sorti l'homme du match, notamment contre la Zambie et contre la Guinée.

Par ailleurs, cette équipe de la CAF se présente de la manière suivante : Gardien : Ronwen Williams (Afrique du Sud) ; Défenseurs ; Chancel Mbemba (RDC) et Troost-Ekong (Nigeria) dans l'axe ; et à gauche Ghislain Konan (Côte d'Ivoire), Wilfred Singo (Côte d'Ivoire) à droite. Au milieu de terrain, Alex Iwobi (Nigérian) ; Franck Kiesse (Côte d'Ivoire), et Teboho Mokoena (Afrique du Sud). En attaque : Yoane Wissa (RDC) à gauche, Simon Adingra (Côte d'Ivoire) et Victor Osimhen (Nigeria) dans la pointe.

Voici le palmarès complet de la CAN Côte d'Ivoire 2023 :

Vainqueur : Côte d'Ivoire, Finaliste : Nigéria, Troisième: Afrique du Sud, Quatrième : République Démocratique du Congo, Meilleur joueur : William Troost-Ekong (Nigéria), Meilleur buteur : Emilio Nsue Lopez (Guinée Equatoriale), Meilleur gardien : Ronwen Williams (Afrique du Sud), Equipe Fair-Play: Afrique du Sud.