Congo-Kinshasa: Risque d'embrasement!

L'Est de la RDC risque à nouveau de s'embraser si rien n'est fait pour tempérer les ardeurs guerrières de différentes parties. Les masques sont finalement tombés. Le Rwanda ne nie plus sa présence aux côtés du M23. On croit savoir que l'armée rwandaise, pour chercher à déstabiliser la République démocratique du Congo, bénéficie des soutiens clairement affichés de certaines puissances. La Pologne qui a pris clairement position n'est que l'arbre qui cache la forêt. L'objectif, c'est de pousser le gouvernement congolais à négocier mais à quel prix ?

La RDC, pour sa part, n'entend pas négocier avec le M23 ou transiger avec l'intégrité de ses frontières. Mais, les assaillants multiplient des attaques afin de l'obliger à négocier en position de faiblesse. C'est, en ce moment que, l'Afrique du Sud a décidé du déploiement de 2900 militaires dans le cadre de l'obligation internationale dudit pays envers la mission de la SADC.

Ce déploiement, prévu du 15 décembre 2023 au 15 décembre 2024, est évalué à un peu plus de 134 millions $US. Cette mission sud-africaine vise à soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est du pays. Elle relaye ainsi la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) qui a été contrainte de se retirer de la RDC.

Entretemps, un communiqué de la présidence sud-africaine rassure: « Les dépenses prévues au budget pour l'emploi s'élèvent à un peu plus de 2 milliards de roupies. Ces dépenses n'auront pas d'impact sur les provisions pour l'entretien régulier et les préparations d'urgence de la force de défense. L'obligation de fournir des troupes à la mission de la SADC en RDC est assumée par tous les États membres ». Le premier contingent sud-africain a été rejoint par les Tanzaniens après les réticences de certains Etats dont le Malawi, le Zimbabwe, l'Angola ...

Il sied de souligner qu'il faille exploiter toujours les différents canaux diplomatiques même si les différentes armées continuent de s'affronter. Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a émis le 7 février 2024 un appel pressant au M23 pour qu'il mette fin immédiatement à son offensive dans l'Est de la RDC et qu'il respecte la Feuille de route de Luanda.

En attendant les chefs d'Etat et de gouvernement africains sont attendus à Addis-Abeba le 17 et le 18 février prochain à l'occasion de la 37e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine (UA). La crise à l'Est de RDC sera parmi les points inscrits à l'ordre du jour.