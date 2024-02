Congo-Kinshasa: Sans jouer la finale ni trophée , CAN 2023 - Les Léopards accueillis en triomphe à l'aéroport de N'djili

La descente des Léopards de l'avion

La population en liesse

Les Léopards de la République démocratique du Congo sont rentrés lundi, à Kinshasa, en provenance d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où ils ont brillement pris part à la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations Can Côte d'Ivoire 2023. Ils n'ont pas gagné le titre, ni la deuxième place, moins encore la troisième place synonyme de médaille de bronze qui, du reste, était visiblement à leur portée. Les Léopards ne se sont contentés que de la quatrième place, une prestation jugée suffisante pour les Congolais qui n'étaient comptés, au départ de la compétition, parmi les pays qui devaient arrivés à ce niveau. Sébastien Desabre et ses hommes bien que déçus de ne n'avoir pas joué la finale, ont pris goût et de l'expérience. Rendez-vous l'année prochaine au Maroc.

Les vaillants Léopards rentrent à Kinshasa avec toute la délégation au grand complet, aucun joueur n'est parti directement en Europe. Les Léopards ont jugé bon de revenir d'abord au pays pour communier avec les Congolais, particulièrement les Kinois, avant de repartir chacun dans son club respectif. Enfin, c'est au stade de Martyrs de la Pentecôte que cette célébration a eu lieu tard dans la soirée. L'avion transportant la délégation des Congolais n'est arrivé à Kinshasa qu'à 20h00.

%

Léopards : un parcours louable

Sur les 24 nations qui ont pris part à cette CAN, les Léopards de la RDC ont terminé à la 4ème place, laissant derrière eux, vingt autres nations dont les grands favoris. Placés dans le groupe F, ensemble avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie, les Léopards ont débuté la compétition avec un match nul contre la Zambie (1-1), suivi d'un autre nul contre le Maroc (1-1), et encore un troisième nul contre la Tanzanie (0-0). Ces trois matches nuls n'ont pas empêché le sélectionneur Desabre et ses hommes de terminer la phase de poules comme deuxième du groupe F, derrière le Maroc premier. Chemin faisant, les Léopards croisent les Pharaons d'Egypte en 8ème de finales. Les deux équipes, malgré les prolongations, se quittent sur le score de parité (1-1). Il a fallu la séance de tirs au but pour les départager. Les Léopards sortent victorieux (8-7), et filent en quart de finales, où le Syli national de la Guinée les attendait. Ici, les Léopards, vent en poupe, se concentrent et désillusionnent les Guinéens (3-1). En demi-finales, ils s'inclinent devant la Côte d'Ivoire, pays organisateur (0-1), avant de s'incliner encore devant les Bafana-Bafana de l'Afrique du Sud en match de classement aux tirs au but (0-0/5-4). Les Léopards vont donc prendre seulement la 4ème place.

La déception des grands favoris

L'on ne dira jamais assez de cette grande déception des pays pourtant favoris, mais qui, sur terrain, n'ont eu que des déceptions. Il s'agit du Ghana, de la Tunisie, et de l'Algérie, auteur d'un parcours sans échec aux éliminatoires, mais qui ont été tous éliminés au premier tour. Le Sénégal, l'Egypte, le Cameroun, le Burkina-Faso et le Maroc ont fait semblant de monter en huitièmes de finales, mais ils ont été stoppés net. Cette CAN n'a eu même pas peur du tout grand Maroc dans sa casquette de demi-finalistes de la dernière Coupe du monde. La compétition s'est arrêtée là pour ces grandes nations de football en huitièmes de finales. A ce niveau ici, il faut encourager les belles prestations de la Namibie et de la Mauritanie qui ont franchi le premier tour. Ils ont réussi là où les grands ont lamentablement échoué.

Par contre, il y a quatre nations qui, elles, méritent des éloges. Il s'agit du Cap-Vert qui est sorti avec honneur en quart de finales, arme à la main devant l'Afrique du Sud (0-0/2-1) ; le Mali devant la Côte d'Ivoire (1-2) après prolongations ; l'Angola devant le Nigeria (0-1) ; et la Guinée éliminée par la RDC. Du reste, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la RDC, désormais les quatre meilleures nations du continent, ont bien réussi leur tournoi.