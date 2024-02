Afrique: Les menaces auxquelles le continent fait face sont préoccupantes et ralentissent la réalisation de l'Afrique que nous voulons - Moussa Faki Mahamat.

<strong>Addis Abeba, le — Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a dévoilé que les menaces auxquelles le continent fait face sont préoccupantes et ralentissent la réalisation de l'Afrique que nous voulons.

La 44ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) s'est ouverte aujourd'hui.

Lors de l'ouverture de la session, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a commencé so discours en présentant ses meilleurs voeux « Que cette nouvelle année de 2024 nous apporte santé et la prospérité et le renforcement de notre engagement commun pour la construction d'une Afrique résiliente et profondément ancrée dans la dynamique d'un développement inclusif et durable. » a-t-il souhaité.

« La conjecture africaine ne cesse jour après jour d'accroitre nos préoccupations, nos angoisses et notre amertume. »

La violence sous ses formes les plus brutales est en train de s'installer définitivement comme moyen unique de résolution de différends.

Le président a affirmé qu'il est paradoxal et profondément choquant que ces violences soient acceptées par les grandes puissances.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a dévoile les menaces que le continent fait face st préoccupantes réitérant que ces menaces sont des goulots d'étranglement pour réaliser l'Afrique que nous voulons.

Selon lui, une reforme profonde a été mise en place au sein de la commission de l'UA et des équipes qui s'engage dans la gestion de cette entité.

Il a indiqué que la commission a essayé de faire l'équilibre entre le mérite, le quota et les ressources disponibles pour apporter un cadre de travail plus juste et acceptable par tous les pays membres.