Maroc: Dar Taliba Tasaltant à Marrakech, une structure sociale dédiée à la lutte contre la déperdition scolaire

Marrakech — Depuis son lancement en 2005, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) a réservé une place de choix dans ses multiples interventions à la lutte contre la déperdition scolaire en milieu rural.

C'est dans cette optique que le Comité provincial du Développement humain de Marrakech a fait de cette question l'une de ses priorités au cours des différentes phases de ce chantier social de grande envergure.

Ainsi, Dar Taliba (maison de l'étudiante) à Tasaltant, dans la préfecture de Marrakech, compte parmi ces structures sociales réalisées dans le cadre de l'INDH et qui constituent une illustration éloquente des efforts déployés au niveau de cette partie du territoire national en faveur de la lutte contre l'abandon scolaire, en particulier dans les rangs de la fille rurale.

Créé en 2008 au cours de la première phase de ce chantier de règne, cet établissement traduit l'engagement et l'apport incommensurable de l'INDH pour l'amélioration des conditions de scolarisation au profit des filles en milieu rural et, partant, conforter les efforts consentis par les différentes parties prenantes pour la lutte contre le fléau d'abandon scolaire.

Outre l'hébergement, cette structure assure aux filles bénéficiaires une panoplie de services à savoir, l'accueil, la restauration, le soutien pédagogique, les activités sportives, les prestations médicales et l'accompagnement socio-éducatif.

D'une capacité de 104 lits, l'établissement de deux étages comprend trois dortoirs, un réfectoire, une salle de formation et d'accompagnement socio-éducatif, des bureaux administratifs, un espace dédié à l'accueil des parents des filles bénéficiaires, une salle multimédia, une bibliothèque, un espace réservé à la lecture et au divertissement, une cuisine équipée de toutes les installations nécessaires, une aire de jeux et une salle multidisciplinaire.

Fruit d'un partenariat entre l'INDH et le Conseil communal de Tasaltant, cette structure a été renforcée au cours de la troisième phase de ce chantier social avec la construction et l'équipement d'une salle multidisciplinaire, d'une cuisine et des dortoirs, a relevé Mme Raja Gouglou, responsable du programme de la généralisation du préscolaire en milieu rural et du soutien scolaire à la division de l'Action Sociale relevant de la wilaya de la région Marrakech-Safi.

Dans une déclaration à la MAP, elle a également mis en relief le rôle de l'intervention de l'INDH dans ce genre d'établissements dans le cadre de son quatrième programme et ce, en oeuvrant à la mise à niveau de ces structures afin de permettre aux bénéficiaires issus de milieux à faible revenu de poursuivre leurs études dans un environnement sain, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de scolarisation des filles rurales en vue de réduire la déperdition scolaire.

L'INDH veille à traduire ces objectifs sur le terrain en oeuvrant à l'expansion et à la mise à niveau de Dour Talib et Taliba, à travers la construction de salles multidisciplinaires dédiées à la formation, à l'animation et à l'accompagnement pédagogique, ainsi que l'équipement de ces établissements sociaux, tout en assurant un soutien financier annuel destiné à leur gestion, a expliqué la responsable.

De son côté, Youssef Zaria, président de l'Association Tasaltant pour le développement, le sport et la culture, chargée de la gestion de cette structure, a mis en avant la contribution notable de cet établissement à la lutte contre la déperdition scolaire parmi les filles issues des douars éloignés et manquant de moyens de transport, en leur permettant de poursuivre leurs études dans des conditions meilleures.

Et de poursuivre dans une déclaration similaire que cet effort a contribué à la réduction significative du taux d'abandon scolaire des filles rurales, passant en revue les principaux critères adoptés pour la sélection des filles bénéficiaires (situation familiale, éloignement de l'établissement, performance scolaire, ...).

Outre les diverses activités culturelles et sportives, l'établissement garantit aussi aux pensionnaires le soutien scolaire dans plusieurs matières (langues arabe, anglaise et française, mathématiques, sciences physiques), dans le cadre de collaboration avec des centres d'appui scolaire.