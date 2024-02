Maroc: Coup d'envoi à Casablanca de la 7ème édition des Impériales

Casablanca — La 7ème édition du meeting annuel "Les Impériales", placée sous le thème "Moroccan ID. Inspire. Create. Empower", s'est ouverte mardi à Casablanca, en présence de personnalités médiatiques de renom.

L'édition 2024 de cet événement, un haut lieu de rencontre des professionnels de l'industrie de la communication, du marketing et des métiers connexes, invite à la réflexion autour de l'identité marocaine, ses racines, ses assets et sa force inspirationnelle.

Intervenant à l'ouverture de cet événement, le président de l'Association "Les Impériales", Anouar Sabri, a donné le ton des débats autour de la thématique de cette édition, notant que cette édition pousse la réflexion sur les différentes interactions et composantes de la Moroccan ID face à d'énormes changements de paradigme que ça soit d'ordre social ou technologique.

L'image de marque du Maroc émerge des interactions au quotidien, de la diversité culturelle et de l'ouverture volontaire et compréhensive- institutionnelle et populaire - aux influences extérieures, a-t-il ajouté, relevant que cette dynamique contribue à forger un ADN fort embrassant une dualité captivante entre "nos racines profondes ancrées dans notre capital culturel, et une réalité en perpétuelle évolution façonnée par des évolutions politiques, sociales et économiques".

Et de poursuivre que les métiers de la communication jouent un rôle essentiel dans la diffusion de cet ADN, précisant que l'inspiration émerge de l'essence culturelle, la créativité façonne les différentes interactions et l'"empowerment" ouvre la voie à chaque individu de contribuer à cette réalité. C'est l'idée qu'incarne la thématique de cette édition, a précisé M. Sabri.

Il a ajouté que les professionnels de la communication agissent en tant que stratèges, créatifs et artisans transformant cette réalité en marque nationale, estimant qu'à l'ère du digital et des réseaux sociaux, les métiers de la communication jouent un rôle essentiel comme moyen de rayonnement à l'international du pays.

Plusieurs panels figurent au programme de cette édition portant notamment sur l'identité marocaine. Afin de décliner la thématique générale de cette édition, les débats seront, en effet, articulés autour de divers thèmes : "De quels médias avons-nous désormais besoin ?", "Le leadership a-t-il un sexe ?", "Moroccan Doers", "Personal Branding : sommes nous tous appelés à devenir influenceurs ?", entre autres.

Le clou de cette édition sera la remise vendredi prochain des Prix "Les Étoiles", le trophée le plus prestigieux du secteur de la Communication qui récompense les meilleures campagnes et actions publicitaires de l'année, dans 8 catégories et 39 sous-catégories distinctes.

Cette année, Les Etoiles ont enregistré un nombre record de 275 souscriptions, soit 167 campagnes représentant quelques 80 marques, chaque campagne pouvant souscrire jusqu'à cinq sous-catégories différentes. Au total, 37 souscripteurs se sont associés à la compétition.