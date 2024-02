Afrique: Conseil Exécutif de l'UA - La Vision Royale plaçant les causes nobles de l'Afrique au centre de l'agenda panafricain mise en avant

Addis — Abeba - La Vision Royale constante et clairvoyante plaçant les causes nobles de l'Afrique et les intérêts vitaux du citoyen africain en matière de paix, de sécurité et de développement au centre de l'agenda panafricain a été mise en avant mercredi devant la 44eme session ordinaire du Conseil Exécutif de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba.

L'approche du Royaume concernant l'action africaine commune repose sur une Vision Royale constante et clairvoyante qui place les causes nobles de l'Afrique et les intérêts vitaux du citoyen africain en matière de paix, de sécurité et de développement au centre de l'agenda panafricain et, par conséquent, accorde à la coopération Sud-Sud une importance stratégique pour l'accélération des objectifs de l'agenda 2063, a affirmé la délégation marocaine devant le Conseil Exécutif de l'UA qui se tient les 14 et 15 février.

En effet, la coopération intra-africaine est cruciale pour le développement socio-économique, politique, et culturel du continent et offre plusieurs avantages essentiels, a souligné la délégation, citant le développement économique, l'intégration régionale, le renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique, la résilience face aux crises, l'innovation et le partage des connaissances et le renforcement de la voix du continent sur la scène internationale.

Au niveau du développement économique, la coopération peut stimuler le commerce intra-africain en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires, en harmonisant les réglementations et en améliorant les infrastructures de transport et de communication, a-t-elle ajouté, précisant que cela facilite l'accès aux marchés et augmente les opportunités économiques pour les pays africains.

Pour ce qui est de l'intégration régionale, elle constitue un levier important pour accélérer le développement économique, réduire la pauvreté et promouvoir une croissance inclusive, a relevé la délégation, notant que le rôle des Communautés économiques régionales (CER) demeure vital et d'importance stratégique.

Au volet du renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent, elle a réitéré le plein engagement en faveur des principes cardinaux du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, de la non-ingérence dans leurs affaires internes et du bon voisinage.

Évoquant la résilience face aux crises, la délégation marocaine a noté que pour répondre aux pandémies, aux changements climatiques ou aux crises alimentaires, la coopération permet aux pays africains de partager des connaissances et des stratégies pour surmonter collectivement ces défis qui ne cessent de s'aggraver.

Concernant l'innovation et le partage des connaissances, la délégation a souligné que la collaboration entre les nations africaines encourage le partage de connaissances, d'expertises et de technologies, favorisant ainsi l'innovation et le développement de solutions adaptées aux défis spécifiques du continent.

S'agissant du renforcement de la voix de l'Afrique sur la scène internationale, elle a noté que les pays africains peuvent ensemble avoir une voix plus forte dans les forums internationaux et mieux défendre leurs intérêts sur des sujets tels que le commerce, l'environnement et le développement.

"Nous sommes tous appelés à fournir davantage d'efforts pour faire avancer la coopération intra-africaine, qui demeure le seul moyen qui nous permettra, en tant qu'Africains, de se prendre en charge et réaliser le rêve de l'Afrique que nous voulons et, en somme, répondre aux attentes et aspirations de nos citoyens", a affirmé la délégation marocaine.

Afin de permettre à l'institution panafricaine d'accompagner efficacement le processus de développement et de réforme dans le continent, la délégation a insisté sur l'impératif de garantir la bonne gouvernance administrative et financière au sein de cette institution, ainsi que la crédibilité du processus intergouvernemental.