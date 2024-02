Ile Maurice: Genesis, quatre ans, tabassée par la concubine de son père

Alors que Genesis attend impatiemment le 21 février pour fêter ses cinq ans, elle est admise à l'hôpital. La raison : la concubine de son père, une jeune habitante de Petite-Rivière, l'a violemment agressée, la blessant à l'arcade sourcilière et à la tempe. C'est un proche qui a informé sa mère, qui, accompagnée de proches, s'est rendue au domicile du père de Genesis. Traumatisée et en sang, la petite a plusieurs fois avancé qu'elle était tombée avant de finalement expliquer comment la concubine de son père lui avait balancé un coup de poing. «Lundi matin, nous avons reçu un appel nous informant que Genesis avait été battue par sa belle-mère et de venir la chercher ou elle la tuera. On s'y est rendus. L la belle-mère était à moitié nue et la maison était dans un état pitoyable. On lui a demandé des explications et elle nous a d'abord insultés avant d'avouer qu'elle l'a frappée car elle a fait des 'palabres'», confie une tante de Genesis.

La mère, Annasthasia Collet, et ses proches l'ont transportée au poste de police pour porter plainte et, munis d'un formulaire 58, des policiers l'ont conduite à l'hôpital où elle est toujours admise. Les services de protection de l'enfance ont alors été informés et la tante de Genesis a aussi alerté la travailleuse sociale Jenssy Sabapathee pour qu'elle leur vienne en aide. «Sa zanfan-la dan lopital dépi lindi gramatin, belmer-la ankore lib», s'insurge sa tante, qui explique que la concubine du père de Genesis a toujours été violente avec sa nièce. «Zanfan lamem dir so mama belmer pa kontan li, bat li. Madam la bwar ek fim simik. Li pran zanfan la li amen dan sité pou li al pran simik.»

%

Ce ne serait pas la première fois que la police est appelée dans ses affaires. Il y a quelques mois, après une dispute avec le père de Genesis, la concubine aurait quitté sa maison suivie par la petite toute nue. Un passant l'avait trouvée et l'avait conduite au poste de police où une enquête avait été ouverte pour retrouver sa famille. La mère, qui ne cesse de faire des va-etvient à l'hôpital, explique qu'après la naissance de la petite, elle s'est séparée du père et qu'ils ont la garde partagée. Mais après cette agression, elle jure qu'elle demandera la garde exclusive. «Mo pa pou éna konfians. Zordi in bat zanfan la koumsa in kas so figir. Dimin li kapav tir so lavi kouma nanyé ditou.»

C'est la travailleuse sociale Jenssy Sabapathee, sollicitée par les proches de la petite Genesis, qui a alerté la brigade pour la protection de la famille. Cette unité a aussitôt saisi le dossier et les enquêteurs ont rencontré la mère, mardi matin à l'hôpital. Une enquête est en cours et selon des informations, le couple aurait été interpellé hier par la police de Petite-Rivière. Les proches du père de la petite confirment aussi que Genesis serait souvent violentée par la concubine. «Sak kou li bat sa tifi-la, pa koné ki so problem ek li. Pourtan li osi li éna zanfan. Zanfan-la koné kozé li rakonté. Lindila, linn bat li akoz tifi-la inn fer pipi dan so linz», confie une proche.