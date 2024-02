Ile Maurice: Les habitants las !

La problématique des terrains vagues à Albion prennent une ampleur jamais constatée auparavant. C'est dire que les pluies récentes ont beaucoup reboisé les portions de terrains vagues. Les habitants d'Albion sont excédés. Si les propriétaires de ces terrains sont les premiers responsables, le District Council de Rivière-Noire est aussi pointé du doigt pour son laxisme.

«On appelle le District Council pour informer ou nettoyer et/ou pour sévir, mais en vain. La personne en charge du dossier d'Albion est rarement joignable au téléphone», fait ressortir un habitant excédé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé «pendant toute une semaine», ajoute un habitant du morcellement Petite-Bretagne. Entre la prolifération de chiens errants, les rues mal éclairées, les routes mal asphaltées et les terrains vagues, la coupe est pleine pour les habitants d'Albion. Sans «reference number», certains conseillers du village indiquent qu'aucun suivi ne peut être fait concernant le nettoyage de terrain vague. «Faudrait commencer par pouvoir déposer ladite plainte», fait part un habitant du morcellement de Chazal. Ce dernier estime qu'il est aussi du devoir des préposés du District Council de se rendre sur place pour identifier les terrains concernés.

Comment explique-t-on cette prolifération de terrains vagues ? Selon Catherine, d'Albion, le problème est dû à la spéculation foncière. Il n'y rien de mal à spéculer, estime Catherine, mais «pensez aux problèmes occasionnés par des terrains mal entretenus, donc la prolifération de moustiques en cette période de recrudescence de dengue et surtout de danger pour les étudiants qui prennent le bus». Rappelons qu'en vertu de l'article 61 de la Local Government Act 2011, afin de réduire la prolifération de rats et de moustiques, vecteurs de maladies, les propriétaires ont un délai de 15 jours pour nettoyer et clôturer leur terrain. Reste que pour certains propriétaires, dont à Petite-Bretagne, et pas qu'eux, plusieurs terrains n'ont pas été nettoyés depuis au moins quatre années. À noter que tout contrevenant est passible d'une amende allant jusqu'à Rs 25 000.

Aussi ! En vertu des articles 61 (9) et (10) de cette loi, le conseil peut procéder au nettoyage d'un terrain et recouvrer les frais encourus auprès des propriétaires. Toujours est-il que la volonté du District Council de trouver ses propriétaires pour ensuite appliquer les mesures adéquates, selon les habitants d'Albion, «reste attendue». Sollicité, Mme Veenabye Jeewajee, la présidente du conseil de district de Rivière-Noire, n'a pas été en mesure de commenter la situation. Elle est restée injoignable malgré nos appels et messages. Le responsable de la région d'Albion au District Council, M. Marie, n'a pas non plus été accessible au téléphone. Un officiel du District Council, sous le couvert de l'anonymat, a fait part que plusieurs propriétaires de terrains vagues sont à l'étranger. Plusieurs tentatives de les contacter ont échoué. Et qu'il y a effectivement «trop de terrains à nettoyer» et un manque de «ressources» pour répondre aux nombreuses doléances des habitants.