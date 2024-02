Afrique Centrale: Dans le Nord-Kivu, les populations et les structures de santé face à la reprise des combats

communiqué de presse

Les structures médicales soutenues par MSF au Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont reçu ces derniers jours un afflux massif de blessés de guerre. Après l'expiration du dernier cessez-le-feu, les combats liés à la résurgence du mouvement M23 ont repris et se sont intensifiés, notamment à Mweso et dans le territoire de Masisi, donnant lieu à d'importants mouvements de population.

À partir du 22 janvier, environ 10 000 personnes ont fui leur domicile et se sont réfugiées au sein de l'hôpital général de référence de Mweso, dans le territoire de Masisi, à la suite de combats violents au Nord-Kivu.

Au cours de la seule semaine du 22 janvier, on estime que 20 civils ont été tués, dont un enfant, et 41 autres ont été blessés. Le 2 février, la zone située entre l'hôpital de Mweso et la base MSF a été touchée par un explosif. Une semaine plus tôt, des balles provenant de tirs croisés ont touché ces deux structures. Un membre du personnel soignant a été blessé.

Inquiète pour la sécurité de ses équipes, MSF a décidé de relocaliser temporairement une partie de son personnel de Mweso. « Nous continuons à fournir un soutien, la plupart du temps à distance, à l'hôpital de Mweso, ainsi qu'à neuf autres structures de santé de cette zone, explique Çaglar Tahiroglu, coordinatrice de projet MSF à Mweso. Les équipes de MSF y retourneront dès que la situation sécuritaire le permettra. Nous ne pouvons fournir de soins dans les conditions actuelles, car les structures de soins ne sont pas protégées et les équipes médicales sont prises entre deux feux. »

Suite à l'intensification des combats à Mweso ces derniers jours, de nombreuses personnes réfugiées à l'hôpital ont fui vers les localités aux alentours. Cependant, au moins 2 500 personnes, dont des mineurs ayant perdu leurs parents, se trouvent encore dans l'enceinte de l'hôpital.

« La situation est extrêmement préoccupante. L'hôpital est débordé, avec des milliers de personnes entassées à l'intérieur, essayant de trouver une certaine protection contre les combats. Avec le ministère de la Santé, nous faisons de notre mieux pour aider tout le monde, mais nous n'avons pas assez de biens de première nécessité et la nourriture manque », déplore Çaglar Tahiroglu.

En janvier, principalement au cours des deux dernières semaines du mois, les équipes médicales de MSF et du ministère de la Santé ont soigné 67 blessés de guerre, principalement pour des blessures par balle ou causées par des explosions. Plus d'une cinquantaine de ces patients étaient des civils, parmi lesquels 21 enfants de moins de 15 ans.

Depuis mars 2022, la recrudescence des affrontements armés dans la province du Nord-Kivu, liée à la résurgence du mouvement M23, a contraint plus d'un million de personnes à fuir leur foyer et a provoqué un désastre humanitaire dans une province déjà dévastée par plus de 30 ans de conflits armés répétés et de déplacements massifs.