Gambie: Le président Barrow exhorte les dirigeants politiques à désamorcer les tensions politiques et sociales

Le président Adama Barrow a exhorté les dirigeants politiques du pays à désamorcer les tensions politiques et sociales, et ce, en établissant des liens étroits avec les populations.

« En tant que dirigeants et influenceurs de l'opinion publique, nous avons un rôle majeur à jouer dans l'édifice de notre nation; par conséquent, nous avons également l'énorme responsabilité d'oeuvrer au maintien de la paix et de la stabilité. Aussi énorme que cela puisse être, nous pouvons y parvenir en évitant et en désamorçant consciemment les tensions politiques ou sociales par nos engagements publics avec la population, dans l'espace public et privé que nous occupons assez fréquemment, » a-t-il déclaré hier lors d'un dialogue politique national qu'il a organisé à la Résidence Présidentielle.

« Vous avez du vous rendre compte que j'ai persisté à exhorter mes collègues et mes concitoyens gambiens à s'unir et à travailler dans l'intérêt supérieur du pays que nous aimons tant. Il est de la responsabilité de chaque citoyen de contribuer à la sécurité, à la paix et à la stabilité de notre pays, que ce soit à titre officiel ou privé, en tant que fonctionnaires ou citoyens de bonne foi. »

« Mon gouvernement est d'avis que nous devrions toujours oeuvrer en vue de forger un consensus national sur les questions nationales qui suscitent des divergences de vues. Ces divergences ne doivent pas déboucher sur l'inimitié ou la désunion. Au contraire, elles doivent être exploitées comme une source de force qui nous permet de nous tolérer, de nous apprécier et de faire preuve d'empathie les uns envers les autres. De cette manière, tous les citoyens auront la possibilité de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans l'ensemble du pays, » a déclaré le président.

« J'incite tous les citoyens qui le peuvent à participer activement au dialogue national à venir, et ce, afin de renforcer la cohésion sociale et la tolérance qui existent dans notre société. »

Les discussions thématiques, a-t-il poursuivi, devraient porter sur l'environnement politique, la tolérance religieuse, la diversité ethnique, la sécurité souveraine, la sauvegarde des médias et de l'espace démocratique, la migration irrégulière et l'autonomisation de nos jeunes.

« Nous vivons dans un monde d'incertitude, d'instabilité et d'insécurité. Nous devons donc agir collectivement et résolument avant toute agitation ou calamité potentielle. La Gambie a la chance de posséder des normes et des valeurs sociales positives qui peuvent toujours nous rassembler et nous aider à préserver notre chaleur et notre image de marque en tant que Côte Souriante de l'Afrique. »

Compte tenu des domaines thématiques importants identifiés pour la discussion avant le Forum Public pour le Dialogue National, le président Barrow a déclaré: « Je dois souligner qu'il est de notre responsabilité collective de préserver la nation en tant que peuple ou de s'effondrer, de sauvegarder l'État ou de faire face à l'instabilité, et de sécuriser nos ressources ou de vivre avec une économie fragile et précaire. »

Mr Hamat Bah, chef du Parti de la Réconciliation Nationale (PRN), a souligné l'importance de la convergence. Il a déclaré à cet effet: « Ce type de forum contribuera grandement à entretenir la paix et la stabilité qui font la réputation du pays. En tant que dirigeants politiques et de partis, nous devons toujours promouvoir la paix et la stabilité dans le pays. »

Mr Hamat Bah, également Ministre du Tourisme, a ajouté: « Nous devons également mener de profondes réflexions sur les questions qui menacent notre paix, notamment la gestion de nos ressources et de nos richesses foncières et immobilières. Nous devons également mener des discussions sur la tolérance religieuse. La tolérance religieuse que nous cultivons dans ce pays doit être maintenue. Nous ne pouvons nullement permettre à des citoyens de prêcher et de profaner des insultes et grossièretés à l'encontre de leurs concitoyens » a-t-il déclaré, affirmant que la sécurité et la paix sont les clés du développement d'une nation.

Mr Mamma Kandeh, leader du Congrès Démocratique de la Gambie (GDC), a remercié le président Barrow pour l'organisation de ce dialogue: « Ce dialogue était attendu depuis longtemps. Nous aurions dû organiser un tel forum plus tôt. C'est ce genre d'initiative que nous voulons voir et encourager en Gambie, et ce, afin que nos futurs dirigeants nous imitent dans la promotion de la paix et de la stabilité. Lorsqu'il s'agit de développement national, tout le monde devrait avoir un quota de contribution. Il n'y a ni haine, ni guerre entre nous. La Gambie doit montrer l'exemple en Afrique en adhérant au principe de la démocratie » a-t-il déclaré.

Le Membre de l'Assemblée Nationale pour Brikama North, Alhagie S. Darboe, qui représentait le Parti Démocratique Uni (UDP), a déclaré: « Il est important que les politiciens, les chefs religieux et même les citoyens participent au maintien de la paix et de la stabilité du pays. Par conséquent, ce type de convergence ne devrait aucunement être organisé uniquement dans la région du Grand Banjul, mais dans l'ensemble du pays. »

Le principal membre de l'exécutif de l'UDP s'est également exprimé sur la commission foncière: « J'ignore si la commission fonctionne ou non, mais si elle fonctionne, elle ne fait pas son travail comme prévu. Par conséquent, nous devons mettre en place une commission qui fonctionne si nous voulons éliminer les conflits dans notre pays et notre communauté. Il est également important que le gouvernement garantisse l'autosuffisance alimentaire dans le pays, car si les populations n'arrivent pas à se nourrir abondamment et constamment, elles risquent de ressentir et de manifester une colère légitime. »

Mr Darboe a également exhorté le gouvernement à veiller à la mise en place d'une commission de lutte contre la corruption. « Le gouvernement devrait également faire preuve de volonté politique dans la lutte contre la corruption, » a-t-il déclaré, tout en appelant le président Barrow à faire preuve de mesure dans ses déclarations politiques à l'égard du leader du Parti Démocratique Uni (UDP), que le président Barrow a qualifié de "père".

Halifa Sallah, du PDOIS, a appelé les dirigeants politiques à mettre de côté leurs intérêts partisans et à se préoccuper d'abord de la nation, ajoutant que la stabilité nationale est primordiale au développement du pays.

