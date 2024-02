Tunisie: A La Kasbah - Hachani reçoit les chefs des missions techniques et financières internationales accréditées en Tunisie

Le Chef du gouvernement a souligné que les indicateurs économiques en Tunisie s'améliorent sensiblement et que les travaux se poursuivent pour mener les réformes nécessaires, grâce à nos efforts et à nos ressources propres.

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a reçu hier, au Palais du gouvernement à La Kasbah, les chefs des missions techniques et financières internationales accréditées en Tunisie, en présence de la ministre des Finances, de la ministre de l'Économie et du Plan, de la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens de l'étranger.

Au début de cette rencontre, le Chef du gouvernement a salué le niveau de coopération existant entre notre pays et les chefs des missions techniques et financières internationales, soulignant la nécessité de soutenir et de développer la coopération internationale entre la Tunisie et ces instances afin de mieux réaliser ses dimensions stratégiques.

Le Chef du gouvernement a souligné que les indicateurs économiques en Tunisie s'améliorent sensiblement et que les travaux se poursuivent pour mener les réformes nécessaires, grâce à nos efforts et à nos ressources propres. Dans ce contexte, il a appelé à davantage de coordination avec les partenaires techniques et financiers, pour obtenir de meilleurs résultats dans le cadre d'un partenariat durable et profitable pour les deux parties.

De leur côté, les chefs de missions présents ont exprimé leur satisfaction lors de cette interaction directe avec le Chef du gouvernement et les membres du gouvernement, soulignant leur volonté de développer davantage la coopération avec notre pays.