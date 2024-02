Tunisie: Ramadan / Approvisionnement du marché - Contrer les risques de rupture d'approvisionnement

Il ne fait aucun doute que le mois de Ramadan est de tout temps synonyme de hausses de prix et de tensions sur certains produits.

A quelques encablures de ce mois sacré, les autorités accélèrent le rythme pour garantir la disponibilité en quantité suffisante et à des prix raisonnables des denrées alimentaires. En effet, le ministère du Commerce est à pied d'oeuvre afin de régler les derniers préparatifs, notamment l'approvisionnement des marchés en différents produits agricoles, et en matière de stocks stratégiques, du programme de contrôle économique, d'organisation des marchés de proximité et des points de vente directe du producteur au consommateur.

Les chambres professionnelles et les structures administratives ont assuré que tous les produits destinés à la consommation seront disponibles durant le mois de Ramadan et à des quantités suffisantes pour couvrir les besoins des Tunisiens. Notons que la Tunisie a enregistré plusieurs pénuries au cours des derniers mois.

Ces pénuries des produits alimentaires risquent-elles de se poursuivre au cours de la période à venir ? C'est la question que se pose le consommateur dans l'espoir de trouver des pistes qui permettront de contrer les risques de rupture d'approvisionnement. Car les pénuries sont devenues un problème structurel, étant donné la nouvelle donne économique qui rompt avec la notion de globalisation sur laquelle reposent les stratégies d'approvisionnement dans la plupart des pays.

%

Le mois sacré de cette année coïncide avec une situation toujours difficile marquée par une inflation galopante et l'érosion du pouvoir d'achat des petites bourses qui n'arrivent toujours pas à subvenir aux besoins essentiels de leurs familles et qui attendent la mise en place de marchés de proximité et de points de vente du producteur au consommateur.

Multiplier les opérations de contrôle

Le grand défi sera d'éviter que les spéculateurs ne reprennent la main sur le marché et qu'ils ne jouent avec les prix des autres produits en provoquant des pénuries ou en justifiant cela par des problèmes d'importation des matières premières. Le seul remède demeure la multiplication des opérations de contrôle économique.

Concernant la question de la hausse des prix de certains produits de base au cours de cette période, le ministère de tutelle s'apprête à déployer des efforts supplémentaires pour lutter contre les dépassements et les pratiques illicites à même de nuire à l'intérêt public et aux droits du consommateur, maintenir la veille et le suivi pour prévenir et remédier à toute insuffisance d'approvisionnement pouvant être relevée au niveau national ou régional.

L'envolée des prix de produits de large consommation à l'approche du mois de Ramadan inquiète aussi le consommateur qui est perdu entre le discours rassurant et la réalité du terrain.

La situation du marché est devenue immaîtrisable et les mesures coercitives prises par les autorités pour éradiquer le phénomène de la spéculation n'ont pas encore abouti aux résultats escomptés.