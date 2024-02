Congo-Brazzaville: Littérature - Présentation-dédicace du livre « Essais de démocratie en République du Congo »

C'est dans l'enceinte du siège de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale que s'est tenue, le 9 février dernier à Brazzaville, la cérémonie de présentation et vente-dédicace du livre « Essais de démocratie en République du Congo » du père Christian de La Bretesche. Paru aux éditions LMI à Pointe-Noire, en 2022, l'ouvrage de 246 pages est une compilation des articles de l'auteur sur la démocratie au Congo.

La rencontre littéraire autour de l'ouvrage a débuté par une série de témoignages et évocations de quelques personnes ayant soit côtoyé l'auteur durant plusieurs années, soit contribué à la publication de cet ouvrage. Parmi eux, l'archevêque de Brazzaville, Bienvenu Manamika; Roger Kwama Matiti; l'ancien directeur de publication du journal « La Semaine Africaine », Joachim Mbanza; le Pr Charles Zacharie Bowao et enfin le directeur des éditions LMI, Maurice Loubouakou. Tour à tour, les intervenants ont mis en exergue le côté altruiste et humanitaire du père de La Bretesche, sans oublier son sens d'observation, d'analyse ainsi que sa plume saisissante qui a longtemps fasciné les lecteurs du journal catholique durant tout le temps où il y a laissé son empreinte.

Le premier tome de l'ouvrage « Essais de démocratie en République du Congo » du père Christian de La Bretesche est réparti en sept chapitres et inaugure une série dans le second tome qui paraîtra bientôt. Celui-ci rassemble une soixantaine de réflexions publiées dans les colonnes du journal catholique « La Semaine Africaine » par le père Christian de La Bretesche sur la vie démocratique en République du Congo entre 1991 et 1994. Le choix de la période n'est pas anodin. Il marque le début de l'instauration de la démocratie libérale au Congo, suite à la conférence nationale souveraine sous le vent de la Baule inspiré par François Mitterrand.

Faisant la critique de l'oeuvre, l'écrivain et prêtre Aubin Banzouzi a souligné que deux choses semblent attirer l'attention dans le titre. D'abord "essais" écrit au pluriel, comme quoi les réflexions que regorge cet ouvrage-compilation n'ont pas été écrites pour défendre une seule thèse ou idée directrice mais plutôt pour éclairer sur des questions sociétales dans des contextes divers. Puis le concept « démocratie » mis entre guillemets. Une façon de montrer la polysémie de ce terme générique, dont le sens varie, selon la vision qu'on en a, dans la mesure où l'on se situe du côté soit de l'élite politique, soit de l'élite intellectuelle, de la société civile ou des citoyens lambda. « A travers ce livre, on comprend que l'auteur n'est guère là pour dénoncer ou dire simplement les choses, mais pour lancer un débat, faire réfléchir, afin de prendre ensemble, même de façon consensuelle, sans conformisme bien sûr, des décisions responsables, sensées et lucides qui inspirent des actions ou actes porteurs d'avenir », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi en décortiquant les sept chapitres que compte cet essai, à savoir « Pourquoi une conférence nationale ? Pourquoi souveraine ? » qui analysent les contextes de l'instauration du régime démocratique au Congo-Brazzaville, à la faveur d'une conférence nationale ; « La transition pour qui ? Et la transition pour quoi ? » qui porte sur la période de la transition qui a précédé les élections et se présente comme un bilan rétrospectif de cette période, avec son impact sur la suite des événements que le pays a vécus ; etc. Selon Aubin Banzouzi, dans une approche comparative, cet ouvrage rejoint avec d'autres mots la vision d'autres auteurs congolais ayant écrit sur la démocratie comme le général Benoît Moundélé-Ngollo, les Prs Charles Zacharie Bowao et Théophile Obenga, l'abbé Giscard Gandou d'Isseret et bien d'autres...

« Je vous remercie tous de votre présence et tous les intervenants pour leurs mots gentils à mon égard. À travers les articles compilés dans ce livre, quelle que soit la dureté des événements, nous nous sommes toujours appliqués à définir nos mots. C'est quoi l'Etat de droit ? C'est quoi une Constitution ? Comment ça se prépare une Constitution ? Qu'est-ce qui est possible de faire dans une Constitution ? qu'est-ce que c'est qu'une mutation culturelle et qu'est-ce qu'on pouvait en attendre ? Qu'est-ce que c'est qu'une transition ? », a déclaré le père Christian de La Bretesche. « Ce que j'espère de ce livre, s'il est lu, c'est d'avoir la chance de rencontrer des jeunes pour des discussions et débats. J'espère aussi que ça redonnera l'envie à des étudiants, à des intellectuels de consulter "La Semaine Africaine", dans laquelle il y a beaucoup de textes très importants et fondamentaux. Et enfin, j'espère qu'en relisant cette histoire, comme j'ai essayé de la raconter à travers les articles, il y a des gens, des historiens et autres qui voudront dire attention ! », a-t-il ajouté.

Au terme des échanges, l'auteur a dédicacé de quelques ouvrages achetés sur place par l'assistance.

Religieux spiritain né en 1936, le père Christian de La Bretesche est arrivé à Brazzaville le 30 octobre 1963. Il a consacré à la République du Congo toute sa vie missionnaire axée sur la pastorale des jeunes et celle du développement.