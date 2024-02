Afrique: CAN 2023 - Football et musique, une union réussie sur les terrains et dans les 'fan zones'

La 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations(CAN) a livré son verdict le 11 février, en Côte d'Ivoire. Contre tout attente, le pays hôte qui a balbutié dans la phase des groupes a remporté « sa CAN de l'hospitalité ». La ferveur sur les terrains a rimé avec la créativité et le dynamisme des artistes musiciens du continent qui ont inondé les mélomanes des titres de louange et de célébration de la plus grande compétition du football africain. La combinaison entre musique et football a donné un aspect particulier voire inoubliable à cette CAN.

Le mariage entre la musique et le football, en tout cas, a enfanté joie, cohésion, plaisanteries et polémiques au sein des pays et entre peuples. Si les joueurs ont émerveillé les spectateurs par la qualité de jeu, les artistes aussi ont « enjaillé » le public en faisant monter, chaque jour, les décibels durant la compétition.

La CAN de football a eu, en effet, une version musicale. Le football est bien plus qu'un simple sport en Afrique mais un puissant vecteur qui rassemble les peuples, transcendant les frontières et les différences culturelles.

La musique était visiblement et incontestablement présente durant la CAN. Dans les vestiaires, sur l'aire de jeux, dans les gradins mais surtout dans les différents "fan zones", les acteurs du football africain ont manifesté leurs émotions soit par des pas de danse, soit par la reprise en choeur de quelques sons ayant un lien avec la compétition : une manière de valoriser leur culture ou soutenir leur nation.

L'hymne officiel de la CAN, « Akwaba », par exemple, a totalisé des millions de vues avant même le coup d'envoi de la compétition. Il a été utilisé par toutes les équipes et leurs fans. Cette chanson a emporté plus d'un fan du ballon rond grâce à son message mais aussi le talent des artistes et la qualité du clip qui met en valeur le côté intégrateur du football. « Le contenu de cet hymne a été conçu à partir de la déclinaison du thème qui a été donné à la Coupe d'Afrique des nations édition 2023. C'est la CAN de l'hospitalité, alors c'est un hymne rassembleur dans lequel nous avons prôné le message de solidarité, d'amour, d'amitié, d'unité entre pays et déclaré que quelle que soit votre origine ou la langue que vous parlez, en Côte d'Ivoire, vous allez vous sentir chez vous. C'est pourquoi, nous l'avons baptisé «Akwaba», qui signifie « Bienvenue» en langue akan », a expliqué Asalfo, l'un des artistes compositeurs du son.

Le titre « Coup du marteau » a lui aussi tenu en haleine les amoureux du football durant la compétition puisque même les joueurs n'ont pas raté d'esquisser quelques les pas de danse lors de la célébration des buts. Les réseaux sociaux dont TikTok a été dominé durant la compétition par des vidéos des supporters qui traduisaient les « coups de marteau » autrement dit les buts de leur équipe par la danse.

« Surveillez le fleuve Congo »

L'engouement de la CAN 2023 a été très vif entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo grâce au challenge « Surveillez le fleuve », un défi lancé par l'artiste humoriste Herman Amissi de la RDC, demandant à ses voisins de Brazzaville, non qualifiés à la CAN, de prendre soin du patrimoine commun des deux pays, le fleuve Congo.

Les clashs ont envahi la toile et les artistes des deux Congo ont saisi l'opportunité pour soit mettre en avant la cohésion, soit défendre leurs pays respectifs. Le son « Toro Toro » d'Herman Amissi a retracé le parcours émouvant des Congolais, à l'image de « Fimbu » qui, rappelons-le, a prouvé sur la face du monde le talent des Léopards de la RDC.

« Congo telema » ou « Congo lève-toi » est la réponse, en chanson, de Makhalba Malecheck et Koffi de Brazza aux différentes « moqueries » de leurs collègues musiciens de la RDC. Avant même sa sortie officielle, cette chanson a été adoptée par les Brazzavillois faisant d'elle non seulement une arme de défense nationale mais aussi un moyen d'attirer l'attention des dirigeants sportifs.

Certes absent sur le terrain, les Congolais de Brazzaville se sont contentés du talent de leurs artistes pour se défendre et garder la tête haute pendant la compétition. La participation de l'orchestre Extra Musica Nouvel Horizon à la cérémonie d'ouverture a réconforté ceux qui ne croient plus au football congolais.

Les chansons liées à la CAN constituent une source de fierté et d'émotion pour les supporters et les joueurs. Elles ont le pouvoir de rassembler les peuples et de susciter un sentiment d'appartenance à une équipe ou à un pays.

À côté des hymnes des compétitions, les chansons officielles ont également leur place. Elles peuvent aussi susciter un sentiment de fierté et de connexion émotionnelle. Cela crée une atmosphère de passion et d'engouement parmi les supporters, renforçant ainsi le lien entre l'équipe et ses fans.