Afrique: Coopération interparlementaire - Le Congo et l'Algérie veulent donner une autre dimension à leurs relations

En séjour de travail à Brazzaville du 12 au 15 février, la délégation du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Congo a eu une séance de travail, le 13 février, avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. Au menu des échanges, la consolidation de la coopération bilatérale à travers la diplomatie parlementaire.

Conduite par le président du groupe d'amitié parlementaire Algérie-Congo, Beghdad Ben Amara, la délégation de l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne démocratique a réitéré à la partie congolaise la nécessité de renforcer les relations entre les deux parties. « Il est important, en tant que groupe parlementaire d'amitié, que nous puissions contribuer à créer les conditions appropriées pour soutenir et stabiliser la coopération dans les domaines économique, culturel, législatif et diplomatique afin d'aider les générations futures à travers des relations fortes et constructives. Nous devons renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays à travers la diplomatie parlementaire », a expliqué Beghdad Ben Amara.

Il a également rappelé que l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne démocratique a proposé et envoyé un protocole d'accord à la partie congolaise en vue de consolider leur coopération à travers un cadre juridique. « Nous sommes heureux que le président de l'Assemblée nationale du Congo ait répondu positivement à notre proposition et lui avons envoyé une invitation officielle pour qu'il effectue une visite en Algérie pour élargir et poursuivre nos échanges », a-t-il laissé entendre.

Notons que la mission de Brazzaville fait suite aux échanges virtuels que les deux parties ont eus en décembre dernier. Le président de l'Assemblée nationale, de son côté, a rappelé que le Congo et l'Algérie sont deux pays amis et frères. L'amitié entre les deux peuples est, a-t-il dit, vieille de plus de 60 ans. Il a également salué l'engagement des présidents Abdelmadjid Tebboune et Denis Sassou N'Guesso dans la résolution de la crise libyenne. Selon lui, le chef de l'Etat congolais s'investit pleinement, en sa qualité de président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, pour que le peuple libyen retrouve le chemin de la paix et du développement, mais aussi à assurer la stabilité de la région sahélo-saharienne, la méditerranée et celle du Moyen-Orient.

« La coopération entre le Congo et l'Algérie, régie par l'accord général de coopération économique et technique signé le 8 juillet 1972, à Alger, confortée par près de sept sessions de grandes commissions mixtes, a connu la signature d'une multitude d'accords dans les domaines divers et variés. Nous aurons à travailler dans des ateliers plus diversifiés pour regarder ce qui reste à faire. Le développement de cette coopération passe, en outre, par la promotion des relations interparlementaires, car la diplomatie parlementaire participe aussi à la consolidation des relations bilatérales », a expliqué Isidore Mvouba, estimant que cette visite constitue une nouvelle ère dans les relations interparlementaires entre les deux Assemblées nationales.

La séance de travail s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République du Congo en Algérie, Ignace Ngakala, et celui de la République algérienne démocratique et populaire au Congo, Riache Azeddine.