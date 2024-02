Congo-Brazzaville: Institut national de la statistique - Un nouveau complexe et encore plus de défis

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a inauguré, le 13 février à Brazzaville, le nouveau siège de l'Institut national de la statistique (INS) et celui du Centre d'application de la statistique et de la planification (CASP). En assurant de meilleures conditions de travail, le complexe devrait permettre à l'INS de produire des données fiables et répondre à la demande nationale.

Financée à hauteur de 2,3 milliards FCFA par la Banque mondiale, la construction du complexe de l'INS-CASP constitue la preuve de la coopération entre le Congo et l'Institution de Bretton Woods. L'infrastructure, dont les travaux ont été lancés en février 2021, est bâtie sur une surface au sol de 1 323, 40 m2, avec un bâtiment R+5 et un autre R+1. L'ouvrage a été réalisé par la société chinoise Zhengwei Technique Congo, sous la supervision du bureau d'études Edau Congo SCP, agissant en tant que maître d'oeuvre.

La modernisation de l'INS va permettre au Congo, selon Cheik F. Kanté, le directeur des opérations de la Banque mondiale, de combler le déficit des données statistiques récentes et de qualité qui a longtemps entravé l'action du gouvernement et celle des partenaires au développement. Ces installations contribueront à améliorer la formation des cadres statisticiens et démographes congolais, ainsi que du système statistique national. Le CASP, qui a déjà formé plus d'un millier de cadres de l'administration publique, pourra assurer la formation de qualité avec l'introduction du système licence-master-doctorat.

Pour les autorités, un pas important vient d'être franchi en matière de réforme du système statistique national. « La vision du gouvernement, à travers cette stratégie, est bien de doter le Congo, à l'horizon 2026, d'un système statistique national cohérent, pourvu de ressources adéquates, apte à répondre aux besoins des utilisateurs en produisant et en diffusant, dans les délais requis, des statistiques fiables permettant de prendre de décisions éclairées pour un développement socioéconomique durable et irréversible », a déclaré la ministre en charge de la Statistique, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

D'autres travaux devront être réalisés prochainement pour consolider l'ouvrage. D'après le maître d'oeuvre, Edau Congo SCP, il s'agit des travaux de la sécurité incendie ; de la signalisation ; des cloisons intérieures ; de la connexion du complexe au réseau internet et courants faibles ; de l'éclairage extérieur et la mise en place d'un système de vidéosurveillance ; du mobilier ; des rideaux dans les deux bâtiments ; de la climatisation ; des mûrs rideaux avant et arrière...