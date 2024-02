Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 1 - Début de la phase retour le 25 février

La compétition rentre dans sa phase retour, la plus déterminante, à partir du 25 février, a annoncé la Fédération congolaise de football lors de la dernière session de son Comité exécutif.

Treize journées à disputer pour consacrer l'équipe qui succédera à l'AS Otohô, tenante du titre depuis 2018. L'enjeu motive les quatorze clubs engagés dans la mesure où le vainqueur disputera la saison prochaine la Ligue africaine des champions. Son poursuivant, quant à lui, jouera la Coupe africaine de la Confédération.

La phase aller qui s'est définitivement clôturée après la victoire des Diables noirs par 3-1, le 11 février à Pointe-Noire en match en retard de la 6e journée, a remis plusieurs concurrents dans la course. La pression est mise sur l'Athlétic club Léopards de Dolisie qui caracole actuellement seul en tête avec 27 points, soit deux de plus que l'Interclub et l'AS Otohô séparés tous les deux d'un seul but de différence (+9 pour l'Interclub contre + 8).

Entre la quatrième et la septième place, les équipes se tiennent sur le fil. La Jeunesse sportive de Talangaï occupe le 4e rang avec 22 points devant le Club athlétique renaissance aiglons et les Diables noirs (20 points chacun). Les Aiglons sont devant grâce à leur victoire 2-0 face aux Diablotins. L'Etoile du Congo est reléguée à la 7e place avec 19 points devant l'AS Cheminots (17 points) et V Club Mokanda (16 points).

La course pour le maintien sera aussi l'une des attractions de cette phase retour. Un maintien qui va sans nul doute se jouer entre le FC Nathalys, dernier avec 10 points, l'AS BNG , l'AS Vegas (11 points chacun) et l'As Juk (12 points). Avec 14 points, le FC Kondzo se donne un peu d'air. Selon le règlement de la compétition, la dernière équipe descend en division inférieure et l'avant dernière joue les barrages avec l'équipe classée deuxième de la Ligue 2.