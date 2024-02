Gabon: 'La Crise de la Voix' - Un nouveau né dans la littérature gabonaise

"La Crise de la Voix" est la première oeuvre littéraire du Gabonais Judicaël Bouassa, parue aux Éditions Bistephe. Elle est sortie et présentée officiellement aux amoureux des lettres, le jour de son anniversaire, le 12 février 2024 à Libreville. L'auteur est enseignant de formation, sorti de l'École Normale supérieure( ENS). Il a occupé les fonctions de Censeur pédagogique dans plusieurs établissements secondaires du pays.

C'est un amoureux de lettres. Il a couché noir sur blanc, "La Crise de la Voix". Judicael en est à sa première oeuvre. De la lecture à l'écriture, en passant par les rature, il a finalement abouti à la littérature. Publiée aux Editions Bistephe, cette oeuvre littéraire compte 134 pages, facile à parcourir. Mais sauf que l'univers page à page est parfois jonché de symboles dont le lecteur doit chercher la clef. Aussi, les amoureux de la poésie pour découvrir comment l'auteur mène harmonieusement son récit, tout en usant des vers poétiques, des allitérations et des assonances.

"La Crise de la Voix", selon son auteur, relate l'histoire qui a été motivée par le traumatisme vécu par un étudiant. La Voix est le personnage principal de l'oeuvre. La Crise vient du fait du traumatisme vécu par lui. Il explique que c'est une situation vécue que le narrateur met en lumière pour attirer l'attention des uns et des autres. Dans l'ouvrage, nous dit l'auteur, "c'est un cri qui est lancé. Un cri pour dire, faisons attention, ou du moins, prêtons l'oreille à tout ce qui se dit concernant le processus d'apprentissage des enfants...".

L'éditeur se satisfait de cette oeuvre paru chez lui. Stéphane Edgard Bissangoye affirme que les Éditions Bistephe ont accompagné l'auteur et la publication de son ouvrage, parce qu'il répondait aux concepts littéraires par rapports aux éditions, aux visions et objectifs de la maison d'édition. Et d'ajouter que l'ouvrage parle d'un fait de société et lorsqu'on parle des faits de société, la maison d'Édition dont il a la responsabilité, se sent concernée. "L'ouvrage vient à point nommé pour décrier une habitude, un fait qui se vie au quotidien et sans que personne n'ait le courage d'en parler" fait-il savoir.

La présentation de l'ouvrage a été couronnée par une série de dédicaces. L'Éditeur Stéphane Bissangoye n'a pas manqué de rappeler à des fins utiles que les Éditions Bistephe sont ouvertes pour accompagner les jeunes auteurs à publier leurs ouvrages à moindre coût.