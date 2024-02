Gabon: 'Notre défi du moment est celui d'augmenter notre masse critique afin d'être plus compétitif au niveau de la sous-région dans le domaine de la foresterie'

L'École nationale des Eaux et Forets (ENEF) enregistre un nouveau docteur. Elle a célébré son nouvel enseignant ayant obtenu sa thèse avec Mention très honorable et avec les félicitations du Jury. Elle, c'est Docteur Suzy Marlene Aboumgone Epse Edou. Le Directeur de ladite grande École, Dr Bruno Nkoumakali,a répondu aux questions de la Rédaction.

1/Monsieur le Directeur Général, vous enregistrez un nouveau Docteur dans l'effectif des enseignants permanents de l'ENEF, quel sentiment vous anime au sortir de cette cérémonie militaire que vous avez offerte, en l'honneur du Docteur Suzy Marlene Aboumgone Epse Edou ?

Sentiment de joie, de satisfaction, de devoir accompli, en tant que premier responsable de l'établissement. Il y a 4 ans de cela, nous avons pris la décision de nous lancer dans l'accompagnement de nos enseignants permanents aux thèses de Doctorat. C'est ainsi, qu'une première thèse a été soutenue le 27 février 2023, à l'École Doctorales des grandes Écoles par le Dr. Kouely Damas et la deuxième thèse le 09 février dernier à l'Université Omar Bongo par celle que nous célébrons aujourd'hui. Une troisième thèse à l'École Doctorale des Grandes Écoles est attendue pour cette année. Avec autant de bonnes nouvelles, vous comprenez aisément pourquoi ma joie est grande.

Monsieur le Directeur Général quelles Perspectives à venir pour l'ENEF ?

Notre défi du moment est celui d'augmenter notre masse critique afin d'être plus compétitif au niveau de la sous-région dans le domaine de la foresterie. Et c'est d'ailleurs dans ce sens, que pour cette année, nous avons inscrit neuf (09) de nos collègues en thèse à l'École Doctorale des Grandes Écoles (EDGE), qui est en fait un consortium de 3 grandes écoles supérieures de notre pays, à savoir :l'ENS, l'ENSET et l'ENEF et qui a pour objectif, le renforcement des capacités de nos enseignants permanents.

ENEF 70 ans de vie, de formation, de défis, quelles visions ou changements pour les années à venir ?

Merci pour cette question pertinente, et comme vous le savez, notre école est porteuse de beaucoup de projets, tant au niveau des reformes administratives, scientifiques et pédagogiques, qu'au niveau infrastructurel. Et c'est dans ce sens, que je voudrais remercier solennellement le CTRI pour la prise en compte du projet d'Aménagement de l'ENEF dans le Budget d'investissement 2024-2025. C'est donc avec une profonde gratitude que nous saluons vivement l'initiative prise par les plus hautes autorités de notre pays, qui dans leur clairvoyance ont jugé utile de redonner à l'ENEF ses lettres de noblesse à travers ce projet d'aménagement.

Ce projet qui débute cette année, verra la construction d'un amphithéâtre, de 24 salles de classes, de 60 chambres et d'un plateau sportif. Ce qui permettra à notre école de se mettre sur le même piédestal que les grandes écoles de formation forestière de la sous-région. Ces changements attendus, permettront à l'ENEF de jouer pleinement ses rôles de vitrine et de pôle d'excellence à l'échelle nationale, qu'internationale ainsi que de bras séculier du Ministère en matière de formation.

Votre mot de la fin

Félicitations encore au nouveau Docteur et bon vent à elle dans les nouveaux défis qui s'offriront à elle. A vous, je vous dis à très bientôt pour la prochaine thèse.